موعد بداية شهر رمضان 2025 في مصر

شهر رمضان 2025.. يعد موعد شهر رمضان لعام 2025 من الأمور التي يهتم بها العديد من المسلمين، حيث يُعتبر شهر رمضان هو الشهر التاسع في التقويم الهجري الإسلامي وأحد أكثر الأشهر قداسة في السنة، وفي هذا الشهر، يصوم المسلمون من الفجر حتى غروب الشمس، ويعتبر وقتًا مخصصًا للتقرب إلى الله من خلال زيادة العبادة، والتأمل الروحي، وتطهير النفس، في هذا التقرير، يقدم موقع الموجز فيما يلي تفاصيل حول موعد بداية شهر رمضان لعام 2025.

موعد بداية شهر رمضان 2025

يبحث العديد من المسلمين حول العالم عن موعد بداية شهر رمضان 2025 ، حيث يتوقع أن يبدأ في يوم السبت 1 مارس 2025 وفقًا للحسابات الفلكية، ومع ذلك، يجب أن نأخذ في الاعتبار أن بداية شهر رمضان تعتمد في النهاية على رؤية الهلال الجديد، مما قد يؤدي إلى اختلاف الموعد من دولة إلى أخرى، فبينما قد تبدأ بعض الدول الشهر في نفس اليوم، قد يختلف الموعد في دول أخرى ليوم واحد بناءً على رؤية الهلال في مناطقها.

موعد بداية شهر رمضان 2025

باقي كام يوم على بداية شهر رمضان 2025

وفقا للتوقعات الفلكية، يتبقى من وقتنا الحالي حتى بداية شهر رمضان لعام 2025 ثلاثة أشهر وعشرة أيام، ويتضمن هذا الشهر 9 أيام إجازة رسمية، حيث يتوقع أن يكون يوم السبت 1 مارس هو أول أيام شهر رمضان، بالإضافة إلى يوم الجمعة 7 مارس ويوم السبت 8 مارس اللذين سيكونان أيضًا إجازات رسمية.

موعد استطلاع هلال شهر رمضان

في يوم 29 من شهر شعبان 1446، ستقوم دار الإفتاء المصرية باستطلاع هلال شهر رمضان، وبالتالي سيتم تأكيد الموعد الرسمي لبداية الشهر الكريم، كما تقوم الدول العربية والإسلامية الأخرى باستطلاع الهلال فلكيًا في آخر أيام شهر شعبان لتحديد بداية شهر رمضان.

شهر رمضان 2025

شعائر رمضان

شهر رمضان هو شهر العبادة والطاعة، حيث يحرص المسلمون على أداء مجموعة من الشعائر الخاصة، ومن أبرز هذه الشعائر الصيام، حيث يمتنع المسلمون عن الطعام والشراب من الفجر حتى غروب الشمس، و يعتبر الصيام فريضة من فرائض الإسلام ويهدف إلى التقرب إلى الله تعالى وتعزيز الشعور بالرحمة والتضامن مع الفقراء، بجانب الصيام، يؤدي المسلمون صلاة التراويح بعد صلاة العشاء، وهي سنة مؤكدة في رمضان، وتُتلى فيها أجزاء من القرآن الكريم.

في رمضان، يكثر المسلمون من الأعمال الخيرية مثل إخراج الزكاة والصدقات لمساعدة المحتاجين، كما يحرصون على قراءة القرآن الكريم بشكل يومي، حيث يسعى العديد منهم لإتمام قراءته خلال الشهر المبارك، من الشعائر الأخرى التي يلتزم بها المسلمون الاعتكاف في المساجد في العشر الأواخر من رمضان، وهو تقرب لله بالعبادة والتفرغ للطاعة.

بداية شهر رمضان 2025

دعاء استقبال شهر رمضان

اللهم بلغنا رمضان.

اللهم اجعلنا من عتقاء رمضان.

اللهم تقبل صيامنا وقيامنا.

اللهم اغفر لنا ولأهلنا.

اللهم اجعلنا من أهل القرآن.

اللهم عافنا في رمضان.

اللهم اجعل هذا الشهر مباركًا علينا.

اللهم اجعلنا من الذين صاموا وقاموا إيمانًا واحتسابًا.

اللهم أكرمنا بليلة القدر.

اللهم ارزقنا رحمتك ومغفرتك في رمضان.

موعد شهر رمضان 2025

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