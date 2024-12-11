بداية العد التنازلي.. موعد شهر رمضان المبارك 2025

يتساءل العديد من المواطنين على موعد شهر رمضان المبارك، حيث يتبقى فقط حوالى 80 يوماً تفصلنا عن هذا الشهر الكريم، وتشير الحسابات الفلكية إلى أن شهر رمضان 2025 مرتقب له أن يكون يوم السبت في أول شهر مارس 2025 وذلك بناءً على الحسابات الفلكية، وهذا ما سيوضحه الموجز فيما يلي.

موعد شهر رمضان المبارك

شهر رمضان المبارك

ويعد شهر رمضان المبارك الشهر التاسع فى السنة القمرية، ويأتى عقب شهر شعبان، ويتبعه شهر شوال، وقد فضّله الله -تعالى- على سائر أشهر السنة؛ لأنّه أحد أركان الإسلام، كما أن صيامه يعتبر فَرض على كلّ مسلم، وعنه قال النبى -صلّى الله عليه وسلّم-: (بُنِى الإسْلامُ علَى خَمْسٍ، شَهادَةِ أن لا إلَهَ إلا اللَّهُ، وأنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ ورَسولُهُ، وإقامِ الصَّلاةِ، وإيتاءِ الزَّكاةِ، وحَجِّ البَيْتِ، وصَوْمِ رَمَضانَ).

والأشهر الهجرية هى: "1 المحرم – 2 صفر – 3 ربيع الأول – 4 ربيع الآخر – 5 جمادى الأول – 6 جمادى الآخر – 7 رجب – 8 شعبان – 9 رمضان – 10 شوال – 11 ذو القعدة – 12 ذو الحجة".

أيام شهر رمضان المبارك

ويكون عدد أيام شهر رمضان 2025، بناءاً للحسابات الفلكية 29 يوماً وليس 30 يومًا، وبذلك يكون أول أيام عيد الفطر المبارك يوم الأحد الموافق 30 مارس 2025.

وتختلف ساعات الصيام في شهر رمضان 2025 بالدول الإسلامية، ففي الأيام الأولى، ستكون ساعات الصيام أقصر، حيث تقدر بقرابة 13 ساعة في الكثير من الدول العربية.

وتزداد ساعات الصيام في شهر رمضان 1446مع تقدم الأيام، وذلك تدريجياً لتقترب من 14 ساعة مع نهاية الشهر المبارك.

صيام الشهر الكريم

وكانت الدكتورة مي الشحات، مدرس الإقتصاد المنزلي بجامعة حلوان، ذكرت من قبل، في لقاء تليفزيوني على فضائية «الناس» إن ترشيد الميزانية، في مصروف البيت يلزم من ربات المناول، تخطيطا دقيقاً وتعاونا من كافة أفراد الأسرة.

وأوضحت مدرس الإقتصاد المنزلي بجامعة حلوان، إنه يجب تحديد الأولويات، وذلك وفقًا للأهداف التي تسعى لها الأسرة: «ضروري وضع خطة مالية مدروسة تشمل تقدير الدخل والنفقات الشهرية مع تحديد كيفية تخصيص الأموال للأهداف المختلفة».

ونصحت الدكتورة مي الشحات، ربات المنازل بتجنب الإنفاق الزائد على الكماليات، ووضع مالية واضحة للمساهمة في إدارة الراتب بفعالية مع تحقيق التوازن بين النفقات والادخار.

وأكدت على ضرورة إشراك كل أفراد الأسرة في عملية التخطيط والتوزيع العادل للمسؤوليات، لافتة إلى أن ذلك يساهم في نجاح خطة التوفير.

اقرأ أيضاً:

تعرف على موعد غرة شهر رمضان لعام 1446 هجريا ونتيجة رؤية الإفتاء

انطلاق العد التنازلي على شهر رمضان 2025.. وكيف تستعد لاستقبال الشهر الكريم؟