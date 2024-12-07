مسلسلات رمضان 2025.. الأكشن يسيطر على السباق الدرامي

يحرص صناع مسلسلات رمضان 2025 على تقديم أعمال مشوقة للجمهور، حيث يسابقون الزمن لإنهاء تصوير مشاهدهم قبل حلول الشهر الكريم، وتتصدر مسلسلات الأكشن قائمة الأعمال المنتظرة في هذا الموسم، حيث يشهد السباق الرمضاني القادم خمسة أعمال درامية تعتمد على الإثارة والمطاردات، مما يعكس تنوعًا كبيرًا في المحتوى المقدم للمشاهدين.

ويرصد موقع الموجز أبرز هذه الأعمال التي تدور أحداثها في إطار أكشن مشوق.

مصطفى شعبان

مسلسلات رمضان 2025.. مسلسل حكيم باشا

تدور قصة مسلسل حكيم باشا عن شخصية حكيم، الذي ينتمي لعائلة عريقة في الصعيد ويواجه صراعات عديدة، منها مافيا الآثار وسعيهم للاستيلاء على الآثار التي يمتلكها، كما يدخل في صراع مع عمه، الذي يؤدي دوره الفنان أحمد صيام، حيث يدخلان في منافسة على لقب "الرجل الأول" في مافيا الآثار، أحداث المسلسل تركز على الأكشن والمطاردات المستمرة.

يشارك في بطولة العمل مصطفى شعبان، سهر الصايغ، دينا فؤاد، سلوى عثمان، رياض الخولي، ميدو عادل، أحمد صيام، محمد نجاتي، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، وهو من تأليف محمد الشواف، إخراج أحمد خالد أمين، إنتاج شركة سينرجي.

أحمد العوضي

مسلسلات رمضان 2025.. مسلسل "فهد البطل"

يشارك الفنان أحمد العوضي في بطولة مسلسل "فهد البطل"، الذي تدور أحداثه عن مشاجرات يتعرض لها فهد، الذي يعمل في ورش الرخام في منطقة شق الثعبان، و يتورط في العديد من المشاكل التي تدفعه للانتقام، مما يجعل العمل مليئًا بمشاهد الأكشن.

ويشارك العوضي في العمل ميرنا نور الدين، محمود البزاوي، صفاء الطوخي، كارولين عزمي، أحمد عبد العزيز، عصام السقا، لوسي، حمزة العيلي، صفوة، وغيرهم، وهو من إخراج محمد عبد السلام.

مسلسلات رمضان 2025.. مسلسل "سيد الناس"

في مسلسل "سيد الناس"، يجسد عمرو سعد دور فلاح يقف بجانب الفقراء ضد عمدة ظالم، مما يؤدي إلى صراع مستمر بينه وبين العمدة، ويورطه ذلك في العديد من المشاكل التي ترفع مستوى الأكشن في العمل.



ويلعب بطولة العمل بجانب عمرو سعد إلهام شاهين، منة فضالي، أحمد رزق، محمد شاهين، خالد الصاوي، وغيرهم، ومن إخراج محمد سامي.

أحمد مكي

مسلسلات رمضان 2025.. مسلسل "الغاوي"

هذا العام يشهد ابتعاد أحمد مكي عن الكوميديا في مسلسل "الغاوي" الذي يشارك به في رمضان 2025، تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي أكشن من 15 حلقة، ويشارك فيه: عائشة بن أحمد، عمرو عبد الجليل، وهو من تأليف هاني سرحان، وإنتاج شركة سينرجي، وإخراج محمد العدل.

مسلسلات رمضان 2025.. مسلسل "العتاولة 2"

يستكمل مسلسل "العتاولة" جزءه الثاني في رمضان 2025 بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول، تدور أحداثه في مدينة الإسكندرية، حيث يجسد أحمد السقا شخصية نصار، الذي يواجه صعوبات في حياته ويسعى للحفاظ على إيجابيته رغم الظروف الصعبة، يتضمن العمل مشاهد أكشن قوية،

يشارك في العمل أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، مي كساب، أحمد كشك، هدى الإتربي، نهى عابدين، ميمى جمال، وغيرهم، وهو من تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى.

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