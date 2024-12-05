تشارك الفنانة عايدة رياض حالياً في مسلسل "فهد البطل" الذي يلعب بطولته الفنان أحمد العوضي، والمقرر عرضه في دراما رمضان 2025.

شخصية عايدة رياض في مسلسل فهد البطل

ويرصد موقع الموجز، تفاصيل شخصية عايدة رياض في مسلسل فهد البطل، تلعب عايدة رياض خلال الأحداث دور والدة الفنانة ميرنا نور الدين وزوجة حجاج عبدالعظيم.

دور ميرنا نور الدين في مسلسل فهد البطل

تدور أحداث المسلسل في إطار شعبي صعيدي، حيث تقدم ميرنا نور الدين دور "كناريا" التي تنشأ قصة حب بينها وبين أحمد العوضي، الذي يجسد شخصية صنايعي رخام من الصعيد، يذهب العوضي إلى القاهرة، ثم يدخل السجن ويخرج في الحلقة الأولى من المسلسل، حيث يظهر أيضًا في نفس الحلقة وهو يؤدي دور والده.

عايدة رياض

أبطال مسلسل فهد البطل

تدور أحداث مسلسل فهد البطل في مدينة سمالوط بمحافظة المنيا، ويتكون من 30 حلقة، يشارك في بطولته إلى جانب أحمد العوضي كل من أحمد عبدالعزيز، ميرنا نور الدين، لوسي، كارولين عزمي، صفاء الطوخي، حجاج عبدالعظيم، محمود البزاوي، يارا السكري، وصفوة. المسلسل من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبدالسلام، ومن إنتاج شركة سينرجي.

مسلسل بيت الرفاعي

شاركت عايدة رياض في رمضان الماضي بمسلسل "بيت الرفاعي" مع الفنان أمير كرارة، المسلسل تناول أحداثًا اجتماعية شعبية، حيث لعب كرارة دور "دكتور ياسين" الذي واجه العديد من الأزمات بسبب اتهامه بقتل والده، بالإضافة إلى تناول قضية تجارة الآثار والصراعات العائلية.

أبطال مسلسل بيت الرفاعي

شارك في البطولة إلى جانب أمير كرارة كل من أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفي، رحاب الجمل، ملك قورة، صفاء الطوخي، عايدة رياض، تامر نبيل، وأحمد فؤاد سليم. المسلسل من تأليف بيتر ميمي، عمرو أبو زيد، وهند عبد الله، ومن إخراج أحمد نادر جلال.

عايدة رياض

وكان آخر أعمال عايدة رياض الدرامية مشاركتها في مسلسل "برغم القانون"، الذي حقق نجاحًا كبيرًا وحصد نسب مشاهدة عالية على منصة "WATCH IT"، حيث تصدر قائمة الأكثر مشاهدة، كان المسلسل يمثل التجربة الأولى لإيمان العاصي في البطولة المطلقة. المسلسل مكون من 30 حلقة، وشارك في بطولته إيمان العاصي، هاني عادل، وليد فواز، محمد القس، إيهاب فهمي، رحاب الجمل، عابد عناني، فرح يوسف، عايدة رياض، محمد محمود عبدالعزيز، جيسيكا حسام الدين، ونبيل علي ماهر، المسلسل من تأليف نجلاء الحديني، وإخراج شادي عبد السلام، ومن إنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبدالعزيز.

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