الغاوي والحلانجي.. نجوم الفن في البلاتوه استعدادًا لـ رمضان 2025

يواصل بعض نجوم الوسط الفني الإنتهاء من تصوير أعمالهم الفنية للمشاركة في الماراثون الرمضاني المقبل 2025 ويستعرض لكم موقع الموجز أبرز المسلسلات المقرر أن بتدأ تصوير أولى مشاهدها خلال شهر ديسمبر الجاري، ويستعرض لكم الموجز التفاصيل في السياق التالي

الغاوي

قررت الشركة المنتجة لمسلسل الغاوي بطولة أحمد مكي تغيير اسم المسلسل إلى الغاوي بدلا " من عين شمس".

وأعلن مخرج العمل ماندو العدل عن حاجته لبعض الوجوه لإتمام فريق عمل المسلسل وتسكين الأدوار بشكل نهائي استعداد لبدء تصويره منتصف ديسمبر الجاري.

قصة مسلسل الغاوي

تدور أحداث المسلسل في إطار درامي اجتماعي حول عددًا من القضايا الاجتماعية داخل المناطق الشعبية، ويشار في بطولة باقة من ألمع نجوم الفن أبرزهم أحمد مكي، عائشة بن أحمد



الكابتن

يشارك الفنان أكرم حسني في دراما رمضان المقبل بمسلسل الكابتن و أوشك القائمين على صناعة المسلسل على الإنتهاء من اللمسات الأخيرة من الحلقات الأولى.

ومن المقرر بدء التصوير منتصف ديسمبر الجاري في عدد من المواقع بمنطقة السادس من أكتوبر، ويواصل المخرج معتز التوني البحث عن باقي مواقع التصوير كما انتهى مؤلف العمل من إنهاء مايقرب من 75٪ من السيناريو.

مسلسل ناقص ضلع

اتفق فريق عمل مسلسل ناقص ضلع بطولة الفنانة نيللي كريم على بدء تصوير المسلسل منتصف ديسمبر الجاري وتدور أحداثه في إطار من الدراما الاجتماعية حول ثلاث فتيات يواجهن مصاعب الحياة وجاري العمل على إنهاء ما تبقى من السيناريو.



شهادة معاملة أطفال

يشارك الفنان محمد هنيدي في الماراثون الرمضاني بمسلسل شهادة معاملة أطفال ويسعى صناع العمل إلى بدء تصوير أولى مشاهده خلال الشهر الجاري استعدادا لخوض الموسم الرمضاني 2025.

آسر ياسين "الحب كله"

يواصل صناع العمل بشكل الاتفاق على التفاصيل الأولية للعمل وجاري التعاقد مع البطلة المقرر أن تقدم البطولة النسائية أمامه.



الحلانجي

يبدا الفنان محمد رجب تصوير اولى مشاهده في مسلسل الحلانجي الاحد المقبل بأحد مناطق التجمع الخامس.

ويدور مسلسل الحلانجي في إطار من التشويق والإثارة بلمسة كوميدية حول نصاب يدعى طه الحلانجي بطوة محد رجب وتشاركه البطولة النسائية الفنانة ايتن عامر.

قهوة المحطة

يواصل المخرج إسلام خيري التفاوض مع نجمين صف أول للمشاركة في المسلسل وذلك بعد انتهاءه من التحضيرات الأولية ومن المقرر أن يبدا تصويره حال الاستقرار على بطل العمل.

ويواصل السيناريست عبد الرحيم كمال العمل بشكل مكثف على إنهاء الحلقات النهائية من مسلسل قهوة المحطة.

كما تم اختيار عدد 20 موقعا بين القاهرة ومحافظات الصعيد.



مذكرات نشال

يواصل الفنان أحمد أمين استكمال العمل على مسلسله الجديد مذكرات نشال المقرر عرضه في دراما رمضان المقبل بعد فترة انقطاع.

ومن المقرر بدء تصوير أولى مشاهد نهاية شهر ديسمبر الجاري.

اقرأ أيضًا

ماندو العدل يكشف حقيقة حاجته ممثلين للمشاركة فى مسلسل عين شمس

دراما رمضان 2025.. التفاصيل الكاملة لمسلسل "مذكرات نشال" بطولة أحمد أمين