تغيير اسم مسلسل أحمد مكي إلى الغاوي بدلا من عين شمس

أعلن المخرج ماندو العدل عن تغيير اسم مسلسل أحمد مكي المقرر عرضه في دراما رمضان 2025 من "عين شمس" إلى "الغاوي".



وكشف عن حاجته إلى طفل بعمر 7 إلى 8 سنوات ووجوه جديدة أيضًا من ذكور و إناث للمشاركة في المسلسل.

مسلسل الغاوي “عين شمس”

خرج الفنان أحمد مكي من عباءة "الكبير" والابتعاد عن اللون الكوميدي الذي اعتاد عليه الجمهور على مدار 8 أجزاء وقرر خوض تجربة جديدة من خلال مسلسل الغاوي والي تدور أحداثه في إطار درامي شعبي وتلعب الفنانة عائشة بن أحمد دور البطولة النسائية أمامه



أبطال مسلسل الغاوي "عين شمس"

ويشارك في مسلسل الغاوي “عين شمس” سابقا مجموعة فنية رائعة أبرزهم أحمد مكي، عائشة بن أحمد، آسر ياسين، نهال عنبر، أحمد خالد صالح، جهاد حسام.

وفاة والدة أحمد مكي

وفي سياق آخر تلقى الفنان أحمد مكي نبأ وفاة والدته يوم 9 نوفمبر الجاري وذلك بعد صراع مع المرض.

حيث كشف مصدرا مقربا من الفنان أحمد مكي أن والدته أصيبت في شهر يونيو الماضي بمضاعفات بالجهاز المناعي والتي أدت إلى تدهور حالتها الصحية بشكل كبير والتي انتهت بوفاتها.

ودخل الفنان أحمد مكي في حالة انهيار عصبي خاصة أنه كانت تربطه علاقة وطيدة معها ولكنه عاد من قريب لاستكمال تصوير مشاهده في مسلسل الغاوي.

أحمد مكي



أحمد مكي

ويستعرض لكم الموجز تفاصيل مسيرة الفنان أحمد مكي، حيث عاش معظم عمره في مصر وهو مقيم فيها، ولد في وهران بغرب الجزائر لأب جزائري وأم مصرية ثم انتقل إلى مصر مع والدته ونشأ في حي «الطالبية»، وهو الأخ الأصغر للممثلة إيناس مكي.

بدأ حياته الفنية بعد تخرجه من معهد السينما قسم إخراج، حيث أخرج عددًا من الأفلام القصيرة من بينها ياباني أصلي و(الحاسة السابعة)، وقام بعمل دور صغير في فيلم ابن عز مع علاء ولي الدين ثم في فيلم تيتو مع أحمد السقا،

ثم قام بإخراج أول فيلم سينمائي له وهو الحاسة السابعة والذي شارك في تأليفه وكان من بطولة أحمد الفيشاوي ورانيا الكردي، ثم قام بتقديم دور «هيثم دبور» في سيت كوم تامر وشوقية ثم قدمها في فيلم مرجان أحمد مرجان مع الفنان عادل إمام ثم قدمها مرة أخيرة مع إتش دبور

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