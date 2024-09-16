الأسباب الحقيقية لتوقف تصوير مسلسل عين شمس لـ أحمد مكي

انتهى الفنان الكوميدي أحمد مكي من اللمسات النهائية لبدء تصوير مسلسله الجديد الذي أطلق عليه صناعه اسم “عين شمس”، ومن المقرر أن يتم عرضه في الماراثون الرمضاني المقبل لعام 2025.

أحمد مكي

ولكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، فقد علم" الموجز"، أن صناع مسلسل “ عين شمس” لـ أحمد مكي قرروا التوقف في الوقت الحالي ،وذلك بعد انسحاب المخرج أحمد صالح من العمل، إذ نشب خلافاً كبيراً بين المخرج أحمد صالح وبين الشركة المنتجة، ولم يعلنوا عن الأسباب، وعلى الفور توجهت إدارة الشركة المنتجة بالشكر والاعتذار له عن مشاركته في مسلسل عين شمس.

وهذا مادفع الفنان أحمد مكي وصناع العمل لإيقاف تجهيزات المسلسل لحين الاتفاق مع مخرج آخر، و أعلنت الشركة المنتجة أنها تعمل على قدم وساق لاختيار مخرج جديد واستكمال باقي فريق العمل، وبدء التصوير قربياً، ومن المقرر عرض العمل في الماراثون الرمضاني المقبل 2025.

والجدير بالذكر أن الفنان أحمد مكي أمتع جمهوره لعدة سنوات من خلال تقديم مسلسل الكبير اوى بأجزائه الثمانية، وحقق به نجاحاً كبيراً، وأصبح أيقونة في عالم الدراما الكوميديا وكان يتم عرضه خلال الماراثون الرمضاني من كل عام.

أحمد مكي

تفاصيل قصة مسلسل الكبير أوي لـ أحمد مكي



تدور أحداث الجزء الثامن والأخير من مسلسل الكبير أوي للفنان أحمد مكي، حول تعرض عمدة قرية المزاريطة لضغوط عدة، إذ يجد نفسه مضطرا للاهتمام بقضايا ومشاكل وأزمات كل من حولة من الأهل والأصدقاء،وسكان المزاريطة ، ومن هنا يتعرض عمدة المزاريطة لمواقف كوميدية خلال الأحداث.

أبطال مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن

وشارك في بطولة مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن ،عدد كبير من الفنانين، أبرزهم: رحمة أحمد فرج، محمد سلام، حاتم صلاح، بيومي فؤاد، محمد صلاح، عبد الرحمن طبازة، ومصطفى غريب.وكوكبة كبيرة من النجوم القديرة والشابة وتم عرضه في الماراثون الرمضاني الماضي 2024.

ويذكر أن شارك الفنان أحمد مكي في مسلسل الاختيار الجزء الثاني ،مع الفنان كريم عبد العزيز،إذ جسد الفنان أحمد مكي خلال الأحداث شخصية الضابط يوسف الرفاعي أحد حماة الوطن في ظل أحداث عام 2013.

اقرأ أيضا:

مرض خطير ومواقف حاسمة.. أصعب لحظات أحمد مكي في يوم ميلاده

أحمد مكي يُنهي "الكبير أوي" ويدخل عالم الدراما الشعبية في رمضان 2025