رمضان 2025.. تفاصيل شخصية أحمد مكي في مسلسل "الغاوي"

مازال النجم أحمد مكي مستمراً في التحضير لمسلسله الجديد "الغاوي"، المنتظر عرضه في موسم دراما رمضان 2025، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي شعبي، حيث يسعى من خلاله لتقديم لون جديد بعيدًا عن الكوميديا التي اشتهر بها، لاسيما في سلسلة "الكبير أوي" التي استمرت على مدار 8 أجزاء.

تفاصيل شخصية أحمد مكي في مسلسل “الغاوي”



ويرصد موقع الموجز، تفاصيل شخصية أحمد مكي في مسلسل "الغاوي"، يجسد مكي خلال الأحداث دور مجرم سابق يحاول التوبة والابتعاد عن طريق الجريمة.

تفاصيل مسلسل "الغاوي"

مسلسل الغاوي من تأليف هاني سرحان، إخراج ماندو العدل، وإنتاج شركة سينرجي، ويشارك مكي في البطولة الفنانة عائشة بن أحمد، فيما لا تزال الشركة المنتجة في مرحلة التعاقد مع بقية أبطال العمل.

رحيل والدة أحمد مكي

وفي سياق آخر، عاش أحمد مكي فترة من الحزن مؤخرًا بعد وفاة والدته، السيدة حورية محمد، التي رحلت عن عالمنا في 9 نوفمبر 2024، وقرر حينها إقامة عزاء مقتصر على الأهل والمقربين في منزله وأمام المقابر، حيث شارك مشاعر حزنه مع جمهوره عبر منشور له على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، قائلاً:"توفت اليوم الموافق 9 نوفمبر 2024، أمي حورية محمد جمال الدين شاكر، أرجو منكم الدعاء لها، اللهم اغفر لها وارحمها، وأكرم نزلها، وأبدلها دارًا خيرًا من دارها، وأهلًا خيرًا من أهلها، وأدخلها الجنة برحمتك".

نجاحات مكي السابقة

حقق أحمد مكي نجاحًا لافتًا بسلسلة "الكبير أوي" منذ انطلاقها عام 2010 وحتى عرض الجزء الثامن والأخير منها في رمضان 2024، كما نال إشادات واسعة عن أدائه في مسلسل "الاختيار 2" بموسم رمضان 2021، حيث قدم دورًا دراميًا مميزًا إلى جانب كريم عبدالعزيز، العمل ضم نخبة من النجوم مثل إياد نصار، إنجي المقدم، وأسماء أبو اليزيد، وكان من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي، ليؤكد مكي قدرته على النجاح في الأدوار المتنوعة.

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