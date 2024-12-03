تعرف على موعد غرة شهر رمضان لعام 1446 هجريا ونتيجة رؤية الإفتاء

يتشوق العديد من الافراد كل عام الى حلول شهر رمضان لمكانته المقدسة في الدين الحنيف إذ انه الشهر الذي انزل فيه القرأن على رسولنا الكريم صلي الله عليه وسلم بالاضافة الى انه الشهر التي تتضاعف فيه الحسنات وتمحى السيئات مما يجعل المرء في هذا الشهر الفضيل مقبلا على الطاعة املا الرحمة من الرحمن جل جلاله

متى يحين موعد شهر رمضان ؟

وقد اعلنت الافتاء ان اليوم هو غرة شهر جمادى الاخر وفقا لحساباتها ورؤيتها مما يجعل المتبقي على شهر رمضان ثلاثة اشهر وقددت الحسابات الفلكية ان شهر رمضان سيوافق ميلاديا الاول من مارس لعام 2025

عدد ايام شهر رمضان طبقا للحسابات الفلكية

ووفقا للحسابات الفلكية فمن المحتمل ان يستمر شهر رمضان لمدة 29 يومّا هذا العام مما يجعل يومه الاخير هو ال30 من مارس 2025 ميلاديا على ان تبدأ اجازة عيد الفطر من 31 مارس 2025 الى الثاني من ابريل لعام 2025 لكننا لن نتأكد الا عندما يقترب الموعد ويعلن رئيس الوزراء عن الفترة المحددة للاجازة الرسمية لـ عيد الفطر المبارك

كيف نهيئ انفسنا لاستقبال الشهر الفضيل

وفي وقت سابق كان مجمع البحوث الاسلامية قد اشار الى مجموعة من النصائح لدخول الشهر الفضيل ونحن على اتم الاستعداد جاء منها الاتي

صيام السنن فورد في الحديث الشريف :عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصَّوْمَ، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، وَلَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ المِسْكِ». متفق عليه

ابدا بمحاولة المواظبة على قيام الليل فعن عبد الله بن أبي قيس، قال: قَالَتْ لِي عَائِشَةُ: لَا تَدَعْ قِيَامَ اللَّيْلِ، «فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَذَرُهُ، وَكَانَ إِذَا مَرِضَ أَوْ كَسِلَ صَلَّى قَاعِدًا». سنن أبي داود

طهر قلبك بالمواظبة على الصدقة : قَ الَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ، فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا: اللهُمَّ، أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا، وَيَقُولُ الْآخَرُ: اللهُمَّ، أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا". متفق عليه

الَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ، فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا: اللهُمَّ، أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا، وَيَقُولُ الْآخَرُ: اللهُمَّ، أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا". متفق عليه داوم على تلاوة القرأن قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اقْرَءُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ" صحيح مسلم

قم بوصل رحمك قبل رمضان :عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَيْسَ الوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ، وَلَكِنِ الوَاصِلُ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا». صحيح البخاري

اقم صلاتك وحافظ عليها :عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ ذَكَرَ الصَّلَاةَ يَوْمًا فَقَالَ: "مَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَتْ لَهُ نُورًا وَبُرْهَانًا وَنَجَاةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ. صحيح ابن حبان

اقلع عن ذنوبك :عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ النَّهَارِ، وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ، حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا». صحيح مسلم

اغفر لكل من تشاحنت معه :عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «يَطْلُعُ اللَّهُ إِلَى خَلْقِهِ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ». صحيح ابن حبان

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