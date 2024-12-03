أسعار الحج 2025.. تعرف على التفاصيل الكاملة والضوابط

يعد موضوع أسعار الحج 2025 من أكثر الموضوعات التي يبحث عنها الراغبون في أداء الحج هذا العام، وقد أعلنت وزارة السياحة المصرية عن بدء تسجيل الراغبين في أداء الحج السياحي 2025 منذ 20 نوفمبر 2024، على أن يستمر التسجيل لدى الشركات السياحية حتى 20 ديسمبر 2024.

وتوضح الموجز في فيما أسعار الحج البري لعام 2025، ونبين كذلك ضوابط الحج البري 2025 :

وفي إطار ذلك، أوضح الاتحاد العام للغرف السياحية تكلفة الحج البري لعام 2025، مما أثار اهتمام المواطنين بالحد الأقصى للتكاليف والتفاصيل المرتبطة بها.

اسعار الحج 2025 والزيادة في الأسعار

كشف إيهاب عبدالعال، أمين الاتحاد العام للغرف السياحية، أأن تكلفة الحج البري الاقتصادي لعام 2025 بلغت 225 ألف جنيه كحد أقصى، وأشار إلى وجود زيادة في تكلفة الإقامة بفنادق السعودية بنسبة 25% كقيمة خدمة إضافية، وهو ما أعلنه خلال مداخلة هاتفية في برنامج حديث القاهرة، على قناة "القاهرة والناس".

اسعار الحج البري

وأوضح عبدالعال أن نسبة الزيادة في أسعار الحج هذا العام تراوحت بين 11% و33% مقارنة بالعام الماضي، واصفًا هذه الزيادة بأنها منطقية وتتماشى مع الظروف الاقتصادية.

ضوابط الحج البري 2025

أكد أمين الاتحاد العام للغرف السياحية على أهمية الالتزام بضوابط الحج السياحي لعام 2025، مشددا على أن الحج يقتصر على من لم يؤد المناسك من قبل، حتى لو كان قادرًا ماديًا، وأشار إلى أن أي محاولة لتنظيم رحلات تقل عن التكلفة مقابل تقليل الخدمات ستؤدي إلى معاقبة الشركات المخالفة.

أسعار الحج السياحي

أسعار برامج الحج السياحي 2025

تختلف تكاليف برامج الحج السياحي 2025 بين الحج البري والاقتصادي والخمس نجوم، سواء عن طريق الطيران أو البر. وجاءت الأسعار كالتالي:

أسعار الحج السياحي 5 نجوم

من ساحة الحرم وحتى 250 مترًا: 580 ألف جنيه.

من ساحة الحرم وحتى 1250 مترًا: 520 ألف جنيه.



أسعار الحج الاقتصادي 2025

طيران موسم كامل بفنادق حتى 1250 مترًا: 295 ألف جنيه.

طيران بفنادق بعد 1250 متر وحتى 2000 متر: 275 ألف جنيه.

تسكين بالمناطق المعتادة مثل العزيزية والنزهة والزاهر: 250 ألف جنيه.

أسعار الحج البري 2025

موسم كامل بفنادق حتى 1250 مترًا: 260 ألف جنيه.

موسم كامل بفنادق بعد 1250 متر وحتى 2000 متر: 245 ألف جنيه.

تسكين بالمناطق المعتادة مثل العزيزية والنزهة والزاهر: 225 ألف جنيه.

جدير بالذكر جميع الأسعار المذكورة لا تشمل تذاكر الطيران أو الباخرة بالنسبة لبرامج الحج البري لعام 1446 هـ، ما يعني أن التكلفة النهائية قد تتغير بناءً على وسائل النقل المستخدمة.

إذا كنت تخطط لأداء فريضة الحج هذا العام، يجب متابعة ضوابط وزارة السياحة واختيار البرنامج الذي يناسبك بعناية لضمان تجربة حج مريحة ومنظمة.

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