طلبات الحج.. أعلن صندوق التأمين الخاص لأعضاء نقابة المهن التعليمية "صندوق الزمالة"، برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، عن بدء استقبال طلبات المعلمين الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم 1446هـ - 2025م، وذلك اعتبارًا من يوم الخميس 28 نوفمبر 2024 وحتى 19 ديسمبر المقبل، ويُعد هذا التنظيم الأول من نوعه الذي يتم عبر قرعة علنية، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

بدء تلقى طلبات المعلمين الراغبين بأداء فريضة الحج لموسم 2025

وأوضح الصندوق في بيان له، أن المعلمين الراغبين في التقديم يمكنهم الحصول على كافة التفاصيل وملء استمارة التقديم في فروع نقابة المعلمين المنتشرة في جميع المحافظات، بالإضافة إلى إمكانية التقديم في المقر الرئيسي لصندوق الزمالة في النقابة العامة للمهن التعليمية بالقاهرة.

كما أكد البيان على ضرورة أن يكون المتقدم حاملًا لبطاقة رقم قومي سارية المفعول لمدة لا تقل عن 6 أشهر وقت تقديم الطلب، مشيراً انه يهدف إلى تنظيم رحلة حج للمعلمين لأول مرة بعد سنوات من تنظيم رحلات العمرة، وسوف يدعم الصندوق الرحلة ماليًا.

وأكد الصندوق أنه سيتم توفير خمسة مستويات من الخدمات تتناسب مع إمكانيات المعلمين، حيث سيتم تلبية كافة احتياجاتهم لضمان رحلة حج آمنة ومريحة، مع تسهيل التنقل بين الشعائر المقدسة.

وفي سياق اخر، قررت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة أسيوط، عدم إصدار أية أوامر نقل أو ندب المعلمين خلال العام الدراسي لأعضاء هيئة التدريس أو الإداريين نهائيًا، إلا بعد عرض تلك النشرات على مديري المديرية التعليمية بأسيوط، كما شددت المديرية على ضرورة توضيح أسباب إصدار أوامر النقل أو ندب المعلمين، حتى يتسنى عرضها على محافظ أسيوط، وفقا لحالات الضرورة القصوى "إجازة وضع، رعاية طفل، مرافقة زوج، وفاة، استلام مباني مدرسية جديدة، تعاقد".

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