تعاون استراتيجي في التعليم.. ماذا وراء زيارة وزير التعليم السوداني إلى القاهرة؟

استقبل الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المصري، نظيره السوداني الدكتور أحمد خليفة عمر كرار، وزير التربية والتعليم بجمهورية السودان، بحضور الفريق أول عماد الدين مصطفى عدوي، سفير السودان لدى مصر، جاء اللقاء بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجال التعليم قبل الجامعي بين البلدين، وتبادل الخبرات لدعم العملية التعليمية، ونكشف لكم التفاصيل عبر الموجز.

تعزيز العلاقات التعليمية بين مصر والسودان

أكد الدكتور محمد عبد اللطيف خلال اللقاء عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط مصر بالسودان، مشيرًا إلى حرص مصر على تقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء السودانيين، خاصة في ظل الأوضاع الحالية التي يمر بها السودان، موضحًا أن التعاون في المجال التعليمي يمثل أحد أهم الركائز التي تربط البلدين، سواء من خلال تبادل الخبرات التربوية أو دعم الطلاب السودانيين في المدارس المصرية.

من جانبه، أعرب الدكتور أحمد خليفة عمر كرار عن تقدير بلاده للدور الذي تلعبه مصر في دعم السودان في مختلف المجالات، وخاصة في قطاع التعليم، كما أشاد بحسن استقبال مصر للطلاب والمواطنين السودانيين خلال الأزمة الراهنة، وحرصها على توفير بيئة تعليمية مناسبة لهم.

الاتفاق على محاور التعاون

1. إعادة فتح مدرسة الصداقة السودانية:

تم الاتفاق على إعادة فتح مدرسة الصداقة السودانية بشكل مؤقت في محافظة الجيزة للعام الدراسي 2024/2025، مع تكليف هيئة الأبنية التعليمية بإجراء تقييم فني وهندسي شامل لمقر المدرسة لضمان جاهزيتها.

2. عقد امتحانات الثانوية السودانية في مصر:

تم الاتفاق على إجراء امتحانات الثانوية العامة السودانية في مصر بنهاية ديسمبر 2024، داخل المدارس المصرية وفق التوزيع الجغرافي المعتمد. وأكد الطرفان ضرورة التنسيق المستمر لتحديد أعداد الطلاب السودانيين المتقدمين للامتحانات.

3. تدريب المعلمين السودانيين:

رحب الجانب المصري بطلب السودان تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية للمعلمين السودانيين، بهدف تعزيز قدراتهم في مجالات التخطيط التربوي والتعليم في الأزمات. كما تم التأكيد على الاستفادة من الخبرات المصرية في مجال التحول الرقمي وتطوير العملية التعليمية.

دعم الطلاب السودانيين

في ختام اللقاء، شدد الدكتور محمد عبد اللطيف على التزام وزارة التربية والتعليم المصرية بمواصلة دعم الطلاب السودانيين، وتيسير كافة الإجراءات التي تضمن لهم تجربة تعليمية متميزة في مصر، بما يعكس العلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين.

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