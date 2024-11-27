وزارة التربية والتعليم تنظم ورشة لتطوير استرتيجية التعليم الفني.. تفاصيل

نظمت وزارة التربية والتعليم ورشة عمل بعنوان "التخطيط الاستراتيجي للتعليم الفني 2024"، لمناقشة تطوير استراتيجية التعليم الفني بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، ويأتي ذلك تحت رعاية وزير التربية التعليم والتعليم الفني.

ويستعرض “ الموجز” تفاصيل الورشة التي نظمتها وزارة التربية والتعليم والتي شهدت حضور ممثلين عن شركاء التنمية الدوليين مثل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي “GIZ”، الاتحاد الأوروبي، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إلى جانب مسؤولين بارزين من الوزارة.

تفاصيل الورشة المنظمة من وزارة التربية والتعليم

افتتح الدكتور أيمن بهاء الدين، نائب الوزير، الورشة التي نظمتها وزارة التربية والتعليم مرحبًا بالحضور، مشيرًا إلى أهمية هذا الاجتماع الذي يجمع لأول مرة شركاء التنمية في مجال التعليم الفني مع الوزارة.

وزارة التربية التربية التعليم

تصريحات نائب وزير التربية والتعليم

وأكد بهاء الدين أن أهمية القوة البشرية كأحد أهم مصادر الدخل القومي، موضحًا أن وزارة التربية والتعليم تعمل على تطوير الخطة الاستراتيجية للتعليم الفني التي بدأت منذ فترة طويلة، التي حدثت لتشمل 10 محاور رئيسية وأكثر من 120 مشروعًا.

وزارة التربية التربية التعليم

تصريحات رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني

خلال الورشة، استعرض الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، جهود الوزارة في تحويل المناهج من المحتوى التقليدي إلى مناهج قائمة على المهارات المهنية المستدامة، مشيرًا إلى أهمية تدريب وتأهيل المعلمين وإشراك القطاع الخاص في عملية التطوير من خلال إنشاء تخصصات جديدة ومشاركة الشركات في تصميم المناهج وتنفيذ الاختبارات.

وقال بصيلة إن وزارة التربية والتعليم نجحت في التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، حيث ارتفع عددها من ثلاث مدارس عام 2018 إلى 82 مدرسة حاليًا، مما يمثل طفرة كبيرة في التعليم الفني.

وزارة التربية التربية التعليم

إنجازات مشروعات التعاون الدولي

تضمنت ورشة عمل بعنوان "التخطيط الاستراتيجي للتعليم الفني 2024" مناقشات حول إنجازات مشروعات التعاون الدولي مثل "مشروع قوى عاملة مصر" والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، بالإضافة إلى تقييم استراتيجية التعليم الفني 2.0 من قبل مؤسسة التدريب الأوروبية.

وزارة التربية التربية التعليم

استعراضت الورشة النتائج والتوصيات، بما في ذلك وضع خطة عمل للاستراتيجية الجديدة للتعليم الفني، مع تحديد أدوار الجهات المختلفة لتحقيق رؤية شاملة ومتكاملة لتطوير القطاع.

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