محمد عبد اللطيف: المدارس اليابانية بوابة المستقبل في مصر

شارك محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في منتدى "أصدقاء التعليم" الذي نظمته الشراكة العالمية للتعليم (GPE) عبر تقنية الفيديو كونفرنس، تحت عنوان "نظام التعليم على النمط الياباني والآفاق المستقبلية لمؤتمر طوكيو الدولي التاسع للتنمية في أفريقيا "التعلم من تجربة مصر"، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

المدارس المصرية اليابانية بوابة المستقبل

حضر منتدى التعاون المصري الياباني عدد من ممثلي الشراكة العالمية للتعليم (GPE)، البرلمان الياباني، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، بالإضافة إلى الدكتور هاني هلال الأمين العام للشراكة المصرية للتعليم، ونيفين حمودة مستشار الوزير لشؤون العلاقات الاستراتيجية.

في بداية كلمته، عبر الوزير عن سعادته بالمشاركة في المنتدى، مشيرًا إلى أن الهدف ليس فقط استعراض النجاحات المشتركة بين مصر واليابان في مجال التعليم، ولكن أيضًا تسليط الضوء على الرؤية التحويلية التي تقود جهود تطوير التعليم في مصر، كما أعرب عن امتنانه لحكومة اليابان ووكالة "جايكا" على دعمهما المستمر في تحسين التعليم في مصر، مشددًا على أن هذا التعاون كان له دور كبير في تعزيز الشراكة بين البلدين.

أهمية التعليم في تحقيق التنمية الوطنية و رؤية مصر 2030

وأوضح الوزير أن التعليم يعد أساسًا للتنمية الوطنية والتقدم العالمي، وأن مصر تسعى لتحقيق رؤية 2030 التي تتضمن إصلاحات ضرورية في قطاع التعليم، مؤكداً أن الوزارة تتبنى نماذج تعليمية شاملة، أبرزها النظام الياباني، الذي لا يقتصر على نقل المعرفة بل يشمل تنمية الشخصية والقدرة على القيادة ويعزز القيم والمسؤولية.

وأشار الوزير إلى أن المدارس المصرية اليابانية التي يبلغ عددها حاليًا 55 مدرسة تمثل نموذجًا للتحول في التعليم، حيث تساهم في تطوير إدارة المدارس وتعزيز العلاقة بين الطلاب والمعلمين، كما أكد أن الوزارة تستهدف توسيع هذا النموذج ليشمل أكثر من 100 مدرسة، بهدف تمكين جميع الأطفال في مصر من الاستفادة من هذا التعليم الفريد.

وفي سياق اخر، استعدادا للعام الدراسي الجديد وضعت المدارس مجموعة من الضوابط والمحظورات على الطلاب ضرورة تجنبها لتحقيق الانضباط الكامل خلال اليوم الدراسى، حيث حذرت الطلاب من دخول المدرسة بدون الزى المدرسى أو بناطيل مقطعة أو قصات شعر مخالفة أو استخدام المحمول نهائيا داخل المدرسة مع ضرورة حضور الطلبة والطالبات الطابور المدرسى.

اقرأ أيضا:

نشرة الموجز التعليمية.. وزير التربية والتعليم: مصر انتهجت خطوات لتحقيق تحول جذري في التعليم و تنسيق المرحلة الثالثة للدبلومات الفنية 2024

وزير التربية والتعليم: مصر انتهجت خطوات هامة لتحقيق تحول جذري في التعليم