وزير التعليم: نستهدف زيادة عدد المدارس المصرية اليابانية إلى أكثر من 100

شارك الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم في منتدى "أصدقاء التعليم" الذي نظمته الشراكة العالمية للتعليم (GPE) عبر تقنية الفيديو كونفرنس، المنتدى الذي عقد تحت عنوان “نظام التعليم على النمط الياباني والآفاق المستقبلية لمؤتمر طوكيو الدولي التاسع للتنمية في أفريقيا ”التعلم من تجربة مصر"، كما شهد مشاركة عدد من ممثلي البرلمان الياباني ، و الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، بالإضافة إلى ممثلين من الشراكة المصرية للتعليم، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

زيادة عدد المدارس المصرية اليابانية إلى أكثر من 100 مدرسة

وفي مستهل كلمته، عبر الوزير عن سعادته بالمشاركة في المنتدى، مشيرًا إلى أن الاجتماع لا يقتصر على مناقشة النجاحات بين مصر واليابان في مجال التعليم، بل يركز أيضًا على رؤية مصر المستقبلية لتطوير التعليم، كما شكر الوزير حكومة اليابان ووكالة "جايكا" على دعمهما المستمر، مؤكدًا أن هذا التعاون أسهم بشكل كبير في تحسين العملية التعليمية في مصر.

وأوضح الوزير أن التعليم هو الأساس لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن مصر تستهدف تحقيق رؤيتها 2030 من خلال إصلاح نظام التعليم، وأكد أن الوزارة تبنت نظام التعليم على النمط الياباني باعتباره نموذجًا متكاملاً لا يقتصر على تحصيل المعرفة بل يشمل أيضًا تنمية الشخصية والمهارات والقيم.

وأشار الوزير إلى أن المدارس المصرية اليابانية، التي وصل عددها إلى 55 مدرسة، أصبحت نموذجًا رائدًا في التعليم، حيث يتم التركيز على تطوير مهارات القيادة لدى الطلاب، كما أعلن الوزير عن خطة التوسع في هذا النظام لتشمل أكثر من 100 مدرسة على مستوى الجمهورية، بما يتيح لكل طفل في مصر الاستفادة من هذا النموذج التعليمي المتميز.

كما دعا الوزير إلى تعزيز التعاون بين مصر واليابان لتحقيق المزيد من النجاحات في هذا المجال، مؤكدًا أن التعليم هو جسر بين الثقافات وأساس لبناء مستقبل مشرق وابتكاري.



وفي سياق اخر، شددت الوزارة على مراعاة عدم عقد أية امتحانات أيام أعياد الأخوة المسيحيين وذلك خلال أيام "19، 7،8، 6) من شهر يناير 2025.

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