6000 جنيه.. تطورات جديدة بشأن أجور المعلمين بالمدارس الخاصة

أجور المعلمين بالمدارس الخاصة.. تواصل الحكومة بذل جهودها نحو تحسين أوضاع العاملين في مختلف القطاعات، ولهذا وجهت خطابًا رسميًا للمديريات التعليمية، يتضمن ضرورة تطبيق الحد الأدنى للأجور على رواتب المعلمين العاملين في هذه المدارس.

ويشمل قرار تطبيق الحد الأدنى للعاملية بالمدارس، أجور المعلمين بالمدارس الخاصة، وفقًا للتعليمات الصادرة من وزير التربية والتعليم؛ يُعد هذا القرار خطوة هامة نحو تحسين ظروف عمل المعلمين وضمان حقوقهم المالية.

وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية تطورات جديدة بشأن أجور المعلمين بالمدارس الخاصة.

أجور المعلمين بالمدارس الخاصة

وفي هذا الصدد، وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا رسميًا للمديريات التعليمية بشأن ضرورة تطبيق الحد الأدنى للأجور على رواتب المعلمين في المدارس الخاصة، جاء ذلك استنادًا إلى التعليمات الصادرة من وزير التربية والتعليم بضرورة تنفيذ هذا القرار في جميع المدارس الخاصة بمختلف أنواعها.

أجور المعلمين بالمدارس الخاصة 2025

كما أوضحت الوزارة أن قرار رئيس المجلس القومي للأجور رقم 27 تطورات جديدة بشأن أجور المعلمين بالمدارس الخاصة لسنة 2024 ينص على أن الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص سيكون 6000 جنيهًا شهريًا، بدءًا من 1 مايو 2024.

المعلمين بالمدارس الخاصة

ونوهت بأن هذا المبلغ يتم حسابه وفقًا للأجر المنصوص عليه في المادة 1 من قانون العمل ويشمل حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية.

وشددت الوزارة على ضرورة التزام جميع المدارس الخاصة بما في ذلك المدارس التي تطبق المناهج ذات الطبيعة الخاصة (الدولية)، بتطبيق هذا الحد الأدنى للأجور على جميع المعلمين العاملين فيها، كما أكدت الوزارة على أهمية متابعة تنفيذ هذا القرار من قبل المديريات التعليمية لضمان حقوق المعلمين وتحسين ظروف عملهم.

وفي سياق اخر، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن قرار ترحيل موعد امتحانات شهر نوفمبر لصفوف النقل من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي لم يصدر عن إدارة التعليم العام بالوزارة.

اقرأ أيضا:

نشرة الموجز التعليمية .. جدول مرتبات شهر نوفمبر 2024 والمواعيد الرسمية .. أولياء أمور مدرسة خالد بن الوليد يوجهون استغاثة لـ وزير التربية والتعليم

نشرة الموجز التعليمية .. وزارة التربية والتعليم تعلن فتح باب التقديم للجان مراقبة امتحانات الشهادة الإعدادية .. تعليمات صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024 للمعلمين وأساتذة الجامعات