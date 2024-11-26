نشرة الموجز التعليمية.. تطورات جديدة بشأن أجور المعلمين.. والأزهر الشريف يعلن عن حاجته إلى 153 مهندسًا

نشرة الموجز التعليمية.. نستعرض في هذا التقرير أبرز الموضوعات التعليمية التي تم تسليط الضوء عليها خلال الساعات الماضية، حيث شهدت الساحة التعليمية عددًا من المستجدات الهامة التي تهم العاملين في القطاع التعليمي؛ من أبرزها إعلان الأزهر الشريف عن حاجته إلى 153 مهندسًا في مختلف التخصصات الهندسية، وقرار مديرية التربية والتعليم بأسيوط باستبعاد معلمين من تدريس مادة الرياضيات، بالإضافة إلى التطورات الجديدة بشأن أجور المعلمين في المدارس الخاصة وتطبيق الحد الأدنى للأجور في هذا القطاع، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.



الأزهر الشريف يعلن عن حاجته إلى 153 مهندسًا

أعلن الأزهر الشريف عن فتح باب التقديم لشغل 153 وظيفة مهندس في الإدارة المركزية للشؤون الهندسية، وذلك في مختلف محافظات الجمهورية؛ يأتي هذا الإعلان في إطار جهود الأزهر لتطوير البنية التحتية والمشروعات الهندسية في مختلف قطاعاته.

كما أوضح الأزهر الشريف أن التقديم لهذه الوظائف متاح للعاملين الدائمين في الجهات الحكومية الخاضعة لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، كما حدد الأزهر عدة شروط يجب توافرها في المتقدمين، أبرزها الحصول على مؤهل عالٍ في التخصصات الهندسية المطلوبة مثل: الهندسة المدنية، المعمارية، الكهربائية، الميكانيكية، البرمجيات وتطوير التطبيقات، والاتصالات، كما يشترط أن يكون المتقدم على باب أول أجور وظائف دائمة في موازنة الدولة، وأن يحصل على موافقة جهة عمله الأصلية على الندب.

استبعاد معلمين من تدريس الرياضيات ومتعدد التخصصات

أصدرت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة أسيوط، تعليمات هامة تتعلق بـ استبعاد معلمين من تدريس الرياضيات ومتعدد التخصصات في أسيوط، جاء ذلك في خطاب توجيه الرياضيات، وتم التأكيد على أن الملفات التي تم استلامها من المتقدمين للعمل لا تصلح لتدريس مادة الرياضيات أو تخصص متعدد التخصصات.

واشتمل قرار استبعاد معلمين من تدريس الرياضيات بالإعلان عن المؤهلات المعترف بها لتدريس مادة الرياضيات ومتعدد التخصصات 2025 والتي تشمل:

المؤهلات المعترف بها لتدريس مادة الرياضيات

-بكالوريوس علوم شعبة رياضيات "عام، أساسي".

-بكالوريوس علوم تخصص رياضيات مع مؤهل تربوي.

-بكالوريوس هندسة مع مؤهل تربوي.

-بكالوريوس تجارة مع مؤهل تربوي.

-دبلوم معلمين قسم علمي.

-بكالوريوس زراعة شعبة هندسة زراعية مع مؤهل تربوي.

تطورات جديدة بشأن أجور المعلمين بالمدارس الخاصة

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا رسميًا للمديريات التعليمية بشأن ضرورة تطبيق الحد الأدنى للأجور على رواتب المعلمين في المدارس الخاصة، جاء ذلك استنادًا إلى التعليمات الصادرة من وزير التربية والتعليم بضرورة تنفيذ هذا القرار في جميع المدارس الخاصة بمختلف أنواعها.

كما أوضحت الوزارة أن قرار رئيس المجلس القومي للأجور رقم 27 تطورات جديدة بشأن أجور المعلمين بالمدارس الخاصة لسنة 2024 ينص على أن الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص سيكون 6000 جنيهًا شهريًا، بدءًا من 1 مايو 2024.



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