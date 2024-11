نشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الواجب المنزلي والأداء الصفي، بالإضافة إلى التقييم الإسبوعي العاشر في مادة اللغة الإنجليزية لطلاب الصف الأول الإعدادي، وذلك ضمن الفصل الدراسي الأول.

وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية الواجب المنزلي والتقييم الإسبوعي لمادة الإنجليزي للصف الأول الإعدادي الأسبوع العاشر 2024.

الواجب المنزلي و التقييم الإسبوعي للإنجليزي الصف الأول الإعدادي

جاءت هذه الإجراءات في إطار جهود وزارة التربية والتعليم المستمرة لتحسين العملية التعليمية، حيث قامت إدارة اللغة الإنجليزية بتطوير أداءات وتقييمات أسابيع المادة للمرحلة الإعدادية، تأتي هذه الخطوات تنفيذاً لتوجيهات وزير التربية والتعليم، الدكتور محمد عبد اللطيف، ورئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج، بهدف تقديم تعليم متميز يواكب أحدث الأساليب التعليمية.

تضمن الأداء الصفي والتقييم الإسبوعي لمادة اللغة الإنجليزية في الأسبوع العاشر للصف الأول الإعدادي مجموعة من الأسئلة المتنوعة التي تهدف إلى قياس مدى استيعاب الطلاب للمفاهيم والمحتوى الدراسي.

ومن أجل التقييم الإسبوعي لمادة اللغة الإنجليزية، جاءت الأسئلة في الواجب المنزلي للأسبوع العاشر كالتالي:

Choose the correct answer from a، b، c، or d:1- The trees are so dry، a...... started and burnt them down.

wildfire

wildlife

storm

drought

2- Water from the river is coming into our house. There's a.....

drought

heatstroke

flood

storm

اختبار الأسبوع العاشر لغة إنجليزية أولى إعدادي 2024

جاءت العديد من صور الأسئلة في التقييمات الإسبوعية منها:

Complete the sentences with the correct form of the word (s) in brackets:

The River Nile is....... (Long) river in the world.

Climate change is the....... (more) dangerous problem.

Mohamed Salah is...... (famous) football player in Egypt.

وفي سياق اخر، تعقد امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الإعدادي وكذلك امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية للصفوف من الثالث الابتدائي إلى الصف السادس الابتدائي في الفترة من 11 يناير إلى 16 يناير 2025.



اقرأ أيضًا

بالتفاصيل الآن.. لينك تقديم تظلمات مسابقة التربية والتعليم 2024

مراجعات شهر نوفمبر Math ماث للصف الرابع الابتدائي 2024-2025 pdf

نشرة الموجز التعليمية .. جدول مرتبات شهر نوفمبر 2024 والمواعيد الرسمية .. أولياء أمور مدرسة خالد بن الوليد يوجهون استغاثة لـ وزير التربية والتعليم