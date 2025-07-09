أميرة فتحي تدعم فلسـ.ـطين بالكوفية الفلسـ.ـطينية وتعلق: القضية في القلب قبل الصورة

في ظهور أعادها إلى الواجهة الإعلامية بعد سنوات من الغياب، خطفت الفنانة أميرة فتحي الأنظار بفستان أنيق يحمل نقشة الكوفية الفلسطينية، لتوجه رسالة تضامن إنسانية تؤكد دعمها الكامل للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وعلّقت قائلة: «القضية في القلب قبل الصورة»، في لفتة راقية لاقت ترحيبًا واسعًا من جمهورها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، ويستعرض الموجز التفاصيل.

سر غياب الفنانة أميرة فتحي عن الساحة الفنية



سبق ونفت الفنانة أميرة فتحي أن تكون ارتدت الحجاب يومًا خارج إطار التمثيل، مشيرة إلى أن ظهورها بالحجاب في فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية كان مقتصرًا على الدور فقط، معلقة: «أنا متحجبتش قبل كده.. لكن الناس صدقوا الدور وافتكروا إني محجبة».

أميرة فتحي

علاقة الفنانة أميرة فتحي بسوسن بدر

نفت الفنانة أميرة فتحي شائعة وجود صلة قرابة تجمعها بالفنانة القديرة سوسن بدر، مؤكدة أنها تعشقها على المستويين الفني والشخصي لكنها ليست والدتها.

رأيها في عمليات التجميل

كشفت أميرة فتحي عن تعرضها للتنمر منذ طفولتها، خاصة فيما يتعلق بشكل أنفها، حتى من والدتها، لكنها رفضت الخضوع لأي عمليات تجميل، مؤكدة أنها تصالحت مع شكلها الطبيعي رغم ما عانته من عقد نفسية في صغرها.

أميرة فتحي



آخر أعمال أميرة فتحي الفنية

يذكر أن آخر أعمال الفنانة أميرة فتحي كان مشاركتها في مسلسل السرايا، والذي حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا وقت عرضه، وشارك في بطولته عدد من النجوم منهم: سوسن بدر، دنيا عبد العزيز، مصطفى كامل، وآخرون، والمسلسل من تأليف أحمد صبحي، وإخراج وائل فهمي عبد الحميد.

أميرة فتحي

دعم مستمر للقضية الفلسطينية

بإطلالتها الأخيرة، جسدت أميرة فتحي رسالة مهمة للفن والفنانين بضرورة الالتزام بقضايا الأمة والوقوف بجانب الشعوب المقهورة، مؤكدة أن القضية الفلسطينية ستبقى دائمًا في قلب كل عربي حر، قبل أن تكون مجرد صورة أو موقف عابر.

أميرة فتحي

أميرة فتحي

أميرة فتحي

أميرة فتحي

أميرة فتحي

أميرة فتحي

أميرة فتحي

أميرة فتحي

اميرة فتحي

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