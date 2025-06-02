مصطفى كامل يعلن موعد طرح أغنية حب مين ثالث أعمال ألبومه الجديد

موعد طرح أغنية "حب مين"..أعلن الفنان مصطفى كامل عن طرح ثالث أغاني ألبومه الجديد، والتي تحمل عنوان "حب مين"، وذلك في تمام الساعة السابعة مساء غدًا الثلاثاء، عبر قناته الرسمية ومنصاته الإلكترونية، تزامنًا مع انطلاق موسم الصيف، وقد نشر مصطفى كامل هذا الإعلان عبر حسابه الرسمي على تطبيق "إنستجرام"، وسط تفاعل كبير من جمهوره ومحبيه، ويستعرض الموجز تفاصيل الأغنية.

"قولولي مبروك" بداية قوية لألبومه الجديد

كان مصطفى كامل قد أطلق في الفترة الماضية أولى أغاني ألبومه والتي جاءت بعنوان "قولولي مبروك"، وهي من كلماته، وألحان مدين، وتوزيع عمرو الخضري، بينما تولى عملية الميكس والماستر مهندس الصوت المعروف هاني محروس وقد لاقت الأغنية نجاحًا واسعًا فور طرحها وتصدرت قوائم التريند على مختلف منصات التواصل الاجتماعي.

"كتاب مفتوح".. ثاني أغاني الألبوم

تبع أغنية "قولولي مبروك"، إصدار أغنية أخرى بعنوان "كتاب مفتوح"، وهي من كلمات وألحان مصطفى كامل، وتوزيع طه الحكيم، وميكس وماستر أحمد جودة. وتعد هذه الأغنية الثانية ضمن الألبوم الذي يحمل عنوان "قولولي مبروك"، والذي يشهد عودة قوية للفنان مصطفى كامل إلى الساحة الفنية.

تعاونات فنية متنوعة في الألبوم

يتضمن ألبوم مصطفى كامل الجديد مجموعة من التعاونات الفنية المميزة مع نخبة من الشعراء والملحنين والموزعين، حيث يشارك في كتابة كلمات الأغاني كل من:

أحمد المالكي، أحمد شكري، مودي نبيل، أحمد غريب



أما على صعيد الألحان، فقد تعاون مع:

مدين، فارس فهمي، أحمد البرازيلي، حسين زكريا، حسين محمود، منعم



توزيع موسيقي بإشراف كبار الموزعين

من حيث التوزيع الموسيقي، يضم الألبوم أسماء بارزة في المجال، منهم:

توما، وعمرو الخضري، وطه الحكيم، وأحمد أمين، وزووم، ومجدي داوود كولبيكس



كما شارك في الإشراف على عمليات التسجيل والميكساج عدد من مهندسي الصوت، أبرزهم:

أحمد جودة

أمير محروس

هاني محروس

إسلام غلاب



مصطفى كامل يعود بقوة إلى الساحة الغنائية

يمثل هذا الألبوم عودة قوية للفنان مصطفى كامل بعد فترة من الغياب عن الساحة الغنائية، حيث يظهر من خلاله بتجربة فنية متكاملة تضم ألوانًا موسيقية مختلفة وتعاونات تعكس تنوعًا غنيًا في المحتوى. ويُتوقع أن تحقق أغنية "حب مين" صدى واسعًا فور إطلاقها، خاصةً في ظل النجاحات المتتالية التي حققتها أغاني الألبوم السابقة.

اقرأ أيضًا:

مصطفى كامل يطرح "كتاب مفتوح" من ألبومه الجديد "قولولي مبروك"



مصطفى كامل: معاش نقابة المهن الموسيقية من أعلى المعاشات بين النقابات المهنية

