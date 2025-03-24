مصطفى كامل: معاش نقابة المهن الموسيقية من أعلى المعاشات بين النقابات المهنية

نظّمت نقابة المهن الموسيقية حفل الإفطار السنوي خلال شهر رمضان المبارك، بحضور نقيب الموسيقيين الفنان مصطفى كامل، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية للنقابة، بالإضافة إلى رؤساء النقابات الفرعية في مختلف المحافظات. أقيم الحفل في أحد الأماكن المميزة المطلة على نيل القاهرة، وسط أجواء رمضانية دافئة تسودها روح المحبة والمودة، ويستعرض الموجز تصريحات مصطفي كامل

مصطفى كامل: الإفطار السنوي عادة مستمرة لتعزيز التعاون

وأكد الفنان مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، في تصريحاته الصحفية، أن هذا الإفطار الجماعي الرمضاني سيكون عادة سنوية ثابتة للنقابة، في إطار دعم العلاقات بين الأعضاء وتوثيق أواصر التعاون بينهم. وأوضح أن النقابة تسعى دائمًا لأن تكون "البيت الكبير" الذي يجمع كافة موسيقيي مصر، ويحتفي بهم في جميع المناسبات الهامة.

معاش نقابة المهن الموسيقية من أعلى المعاشات

وفي خبر سار لأعضاء النقابة، أعلن مصطفى كامل أن نقابة المهن الموسيقية قامت برفع الحد الأقصى للمعاشات، لتصبح واحدة من أعلى المعاشات بين جميع النقابات المهنية في مصر. وأشار إلى أن هذا القرار يأتي تقديرًا لما قدمه أعضاء النقابة من عطاء طوال حياتهم الفنية، ودورهم الهام في إثراء الساحة الموسيقية في مصر والوطن العربي.

دعم اجتماعي متواصل من النقابة

وأضاف نقيب الموسيقيين أن النقابة قررت بدء تطبيق مبادرة جديدة تتمثل في توفير الذبائح لأعضاء النقابة سواء من العاملين أو أصحاب المعاشات، على أن تصبح هذه المبادرة عادة سنوية تساهم في تعزيز روح التكافل الاجتماعي بين الأعضاء، وتخفيف الأعباء الاقتصادية عليهم خلال المواسم الدينية.

حضور مميز وتكريم أسر الراحلين

شهد الحفل الرمضاني حضورًا مميزًا لعدد من الشخصيات العامة وأسر الراحلين الذين قدموا الكثير لخدمة النقابة، وعلى رأسهم أسرتا الراحلين حمادة أبو اليزيد وعمرو شيحة. كما حضر من مجلس إدارة النقابة عدد من الأعضاء، منهم الفنان حلمي عبد الباقي، الدكتور محمد عبد الله، عاطف إمام، خالد بيومي، أحمد العيسوي، منصور هندي، محمد صبحي، علاء سلامة، علي الشريعي، وأيمن أمين.

إشادة بدور مصطفى كامل في خدمة الموسيقيين

واختُتم الحفل وسط أجواء رمضانية جميلة، حيث أشاد الحضور بالجهود الكبيرة التي يبذلها الفنان مصطفى كامل في دعم أعضاء النقابة في جميع المحافظات، والعمل على تحسين أوضاعهم الاجتماعية والمهنية. وأكدوا أن هذه اللقاءات تسهم بشكل كبير في ترسيخ روح الانتماء وتعزيز التعاون بين أعضاء النقابة، مما ينعكس إيجابيًا على مستقبل العمل الموسيقي في مصر.

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