نقابة المهن الموسيقية تمنع مسلم من الغناء.. إليك التفاصيل

قررت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، إيقاف المطرب مصطفى زكريا محمد الشهير بـ«مسلم»، ومنعه من ممارسة الغناء، لعدم التزامه باللوائح المعمول بها في النقابة.

ويرصد اليكم موقع الموجز تفاصيل منع نقابة المهن الموسيقية مسلم من الغناء.

نقابة المهن الموسيقية تمنع مسلم من الغناء

وقالت نقابة المهن الموسيقية في بيانها بعد الاطلاع علي الشكاوى المقدمة للنقابة العامة في حق المطرب مسلم ولعدم التزامه باللوائح المعمول بها في النقابة، قررت انهاء التصريح السنوى الصادر للمطرب مسلم ومنعه من مزاولة المهنة، ويعمم ذلك القرار على جميع المنشآت ومنظمي الحفلات وجميع الجهات المختصة.

كثرة الشكاوى من المقدمة ضد المطرب مسلم

وجاء قرار نقابة المهن الموسيقية بسبب كثرة الشكاوى من المقدمة ضد المطرب مسلم من متعهدى الحفلات وغيرهم وعدم التزامه بالمواعيد والتعاقدات.

وتعلن نقابة المهن الموسيقية عن عزمها بإتخاذ القرارات السريعة والحاسمة بل واللازمة فور علمها بوجود أى مطرب لم يلتزم بالقواعد المعمول بها في النقابة، وسوف يستمر النقيب العام ومجلس إدارته في التصدي لكل ماهو غير سليم .

آخر أعمال مسلم فيلم إكس مراتي

آخر أعمال مسلم ، يذكر أن آخر أعمال مسلم فيلم إكس مراتي وهو بطولة هشام ماجد، امينة خليل، محمد ممدوح، محمد اوتاكا، مصطفى غريب ، خالد كمال، علي صبحي، عماد رشاد، وهومن تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي، وإخراج معتز التوني، حيث يجمع بين الكوميديا والدراما الاجتماعية.

احداث فيلم إكس مراتي

تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي، حيث طبيب الأمراض النفسية يوسف الذي يتولى إصدار تقرير نفسي عن المجرم الخطير طه حتى يتم الإفراج عنه من السجن، ويكتشف أنه طليق زوجته سحر ووالد ابنها.

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