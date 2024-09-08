هشام ماجد يكشف لـ الموجز تفاصيل الجزء الثاني من أشغال شقة

أعرب الفنان هشام ماجد عن سعادته بنجاح الجزء الأول من مسلسله "أشغال شقة" وشاركته البطولة الفنانة الشابة أسماء جلال، وكوكبة كبيرة من النجوم الشابة والقديرة، والذي تم عرضه على شاشات الدراما في الموسم الرمضاني الماضي 2024.

هشام ماجد

وأكد الفنان هشام ماجد لـ "الموجز" على بدء تصوير الجزء الثاني من مسلسل “أشغال شقة” في أول نوفمبر المقبل، مشيرًا إلى أنه يوجد أبطال جديدة في العمل بعد تغير في الأحداث، ومن المقرر أن يخوض العمل المنافسة في الماراثون الرمضاني المقبل 2025.



قصة مسلسل" أشغال شقة "

ينتمي مسلسل "أشغال شقة" إلى نوعية الأعمال الاجتماعية التشويقيه ، إذ دارت أحداث الجزء الأول في إطار اجتماعي كوميدي، وذلك من خلال زوجين غير قادرين على تربية ابنيهما التوأم، ويدخلهم في أزمات عديدة، حيث جسد الفنان هشام ماجد في أحداث المسلسل دور طبيب شرعي، اسمه حمدي عبد الرحيم، وزوجته الفنانة الشابة أسماء جلال اسمها ياسمين، شيرين دور والدة الزوج، وسلوي محمد علي دور والدة الزوجة، بالإضافة إلى مصطفى غريب، محمد محمود، ومحمد عبد العظيم، العمل من تأليف شيرين دياب وإخراج خالد دياب.

آخر أعمال هشام ماجد في السينما

شارك الفنان الكوميدي هشام ماجد في فيلم" X مراتي" وشاركه البطولة الفنان محمد ممدوح والفنانة أمينة خليل ومصطفى غريب وعلي صبحي، وكما يشارك به عدد من ضيوف الشرف من نجوم الفن، والفيلم فكرة وإخراج معتز التوني، ومن تأليف كريم سامي وأحمد عبدالوهاب.

هشام ماجد

تدور أحداث الفيلم الكوميدي "X مراتي " في إطار كوميدي حول شخصية طبيب نفسي يجسدها الفنان هشام ماجد، المتزوج من الفنان أمنية خليل، ويظهر لهم "البلطجي" الفنان محمد ممدوح، هوالزوج الأول في حياة الفنانة أمينة خليل، ويحدث بينهم أزمات عديدة بشكل ساخر كوميدي.

كما شارك الفنان هشام ماجد في بطولة فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة "مع الفنانة هنا الزاهد، وتم عرضه خلال ماراثون عيد الأضحى الماضي.

شارك في بطولته كل من هنا الزاهد، الطفل جان رامز، محمد ثروت، بيومي فؤاد، ضيوف الشرف، أبرزهم غادة إبراهيم وطه دسوقي، الفيلم من تأليف شريف نجيب، وجورج عزمي، وإخراج أحمد الجندي.

اقرأ أيضا :

نكشف موعد عرض فيلم إكس مراتي وكواليس أبطال العمل

فيلم إكس مراتي يجعل هشام ماجد في صدارة التريند.. فما القصة؟