بعد فوزه بجائزة ديرجيست..تفاصيل الجزء الثاني من مسلسل أشغال شقة رمضان 2025

مسلسل أشغال شقة.. في خبر يسعد عشاق الدراما الكوميدية، يواصل مسلسل "أشغال شقة" رحلته المميزة عبر شاشات رمضان 2025، بعد النجاح الكبير الذي حققه الموسم الأول، فقد تم تكريم صناع المسلسل وأبطاله، ومن بينهم الفنان هشام ماجد الذي أبدع في دور البطولة، خلال الدورة الـ21 من حفل توزيع جوائز دير جيست الذي أقيم الجمعة الماضية، في أحد فنادق القاهرة الكبرى.

في إطار ذلك، يرصد " الموجز" تفاصيل الجزء الثاني من مسلسل " أشغال شقة "

انتظار الجمهور لطرح الموسم الثاني

أثارت الإشادات الواسعة التي نالها "أشغال شقة" الموسم الأول، فضلاً عن المطالبات الكثيرة من الجمهور، صناع العمل للاستجابة وتقديم جزء ثانٍ من المسلسل، وقد لاقى الجزء الأول نجاحاً كبيراً، حيث جذب قاعدة جماهيرية واسعة بفضل تقديمه لمحتوى اجتماعي كوميدي ملائم لجميع الفئات العمرية، مما عزز من شعبيته وزيادة عدد متابعيه بشكل ملحوظ.

وقد شارك في بطولة الجزء الأول من مسلسل أشغال شقة الذي حقق نجاح جماهيري كبير خلال رمضان 2024 كل من، بطولة هشام ماجد، أسماء جلال، شيرين، سلوى محمد علي، مصطفى غريب، وآخرين ومن تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج خالد دياب، وكان العمل مكون مكون من 15 حلقة تم عرضه على شاشة mbc مصر.

أشغال شقة

انضمام انتصار يعزز من قوة العمل

في تطور مثير، أعلنت الفنانة انتصار عن انضمامها إلى الجزء الثاني من المسلسل، وكانت قد تألقت في الموسم الأول بدور "أم صابرين" الذي حقق انتشاراً واسعاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ورغم مشاركتها في عمل آخر بمسلسل "أعلى نسبة مشاهدة " نفس الموسم الرمضاني، تمكنت من إثبات جدارتها وتميزها، وحازت على عدة جوائز عن دورها في "أشغال شقة" وعملها الآخر، مما يعكس نجاحها الكبير وتنوع أدوارها بشكل رائع.

تفاصيل جديدة عن الجزء الثاني

من المتوقع أن يستكمل الجزء الثاني من "أشغال شقة" أحداثه الشيقة والكوميدية التي لاقت استحساناً كبيراً من الجمهور، لم يتم الكشف بعد عن قائمة الأبطال بالكامل، لكن من بين الأسماء التي تأكد انضمامها للعمل هي هشام ماجد، أسماء جلال، انتصار، سلوى محمد علي، مصطفى غريب، وغيرهم من الفنانين المميزين.

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