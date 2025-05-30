مصطفى كامل يطرح "كتاب مفتوح" من ألبومه الجديد "قولولي مبروك"

في استمرار لسلسلة نجاحاته الفنية، طرح الفنان مصطفى كامل ثاني أغاني ألبومه الجديد بعنوان "كتاب مفتوح"، وذلك بعد أيام قليلة من إطلاق أغنيته الأولى "قولولي مبروك" التي حققت انتشارًا واسعًا وتصدرت قوائم التريند فور صدورها، والأغنية الجديدة جاءت لتؤكد عودة مصطفى كامل القوية إلى الساحة الغنائية بعد فترة من الغياب النسبي، معتمدًا على مزيج من الخبرة الفنية والتجدد في الأسلوب.

أغنية "كتاب مفتوح" هي من كلمات وألحان مصطفى كامل نفسه، وهو ما يعكس توقه للحفاظ على بصمته الخاصة في أعماله، وتوزيع الأغنية حمل توقيع طه الحكيم، بينما تولى الميكس والماستر المهندس أحمد جودة، ليخرج العمل في صورة متقنة من حيث الصوت والإحساس.

ويعرض لكم الموجز التفاصيل .

ألبوم غني بالتنوع الفني

يُعد الألبوم الجديد "قولولي مبروك" مشروعًا موسيقيًا ضخمًا يضم مجموعة من الأغاني التي يتعاون فيها مصطفى كامل مع نخبة من الشعراء والملحنين والموزعين الموسيقيين، ومن بين الأسماء التي شاركت في كتابة الأغاني: أحمد المالكي، أحمد شكري، مودي نبيل، وأحمد غريب، أما على صعيد الألحان، فقد تعاون مع ملحنين مثل مدين، فارس فهمي، أحمد البرازيلي، حسين زكريا، حسين محمود، ومنعم، في مزيج يجمع بين الطابع الشرقي الكلاسيكي والأسلوب العصري.

كما يشهد الألبوم تعاونًا مع موزعين موسيقيين بارزين مثل توما، عمرو الخضري، طه الحكيم، أحمد أمين، زووم، مجدي داوود، وكولبيكس، مما يمنح كل أغنية طابعًا خاصًا ويضيف للألبوم تنوعًا فنيًا مميزًا، وكذلك يشارك في عمليات الميكساج والإخراج الصوتي مهندسو صوت محترفون، منهم أحمد جودة، أمير محروس، هاني محروس، وإسلام غلاب.

نجاح فوري وردود فعل إيجابية

أغنية "قولولي مبروك" التي سبقت "كتاب مفتوح"، تصدرت التريند عقب طرحها، وحققت تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، ما يعكس الترقب والاهتمام الجماهيري الكبير بكل ما يقدمه مصطفى كامل ،ويتوقع أن تحظى باقي أغاني الألبوم بنفس القدر من النجاح في ظل هذه البداية القوية.

مصطفى كامل.. عودة تحمل نضجًا فنيًا واضحًا

ما يميز عودة مصطفى كامل هذا العام ليس فقط طرحه لألبوم جديد، بل النضج الفني الواضح في اختياراته الموسيقية وكلماته التي تمزج بين البساطة والعمق. الأغاني تعكس تجاربه الحياتية ومسيرته الطويلة في الساحة الفنية، إذ يظهر واضحًا أنه يقدم نفسه اليوم كفنان أكثر وعيًا بجمهوره، وأكثر حرصًا على تقديم محتوى فني يُحترم ويُقدَّر، كما أن حرصه على التعاون مع مجموعة متنوعة من الشعراء والملحنين يعكس رغبة صادقة في التجديد دون أن يفقد هويته الفنية التي عرفه بها الجمهور منذ التسعينيات.

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