فايزة كمال.. نجمة الأدوار الدينية التي رفضت خيانة زوجها من ثري عربي

فايزة كمال.. نجمة التمثيل التي واجهت الحياة بمواقف مبدئية ودفعَت الثمن

ولدت الفنانة فايزة كمال في 31 ديسمبر 1962 بدولة الكويت، حيث كان والدها يعمل هناك، عاشت طفولتها في الغربة، ثم عادت إلى مصر وهي في السادسة عشرة من عمرها بعد إتمام المرحلة الثانوية. ورغم رغبة والدها في أن تلتحق بكلية الفنون التطبيقية لدراسة الديكور، إلا أن شغفها بالتمثيل دفعها للالتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، مستعينة بالفنان سعد أردش لإقناع والدها، ويرصد الموجز أسرار عن حياتها.

انطلاقتها الفنية.. من "العدل والتفاح" إلى "رأفت الهجان"

بدأت فايزة كمال مسيرتها الفنية وهي لا تزال طالبة في السنة الأولى من المعهد، حيث شاركت في مسلسل "العدل والتفاح" مع النجمة مديحة كامل والنجم عبد الله غيث، بعدها توالت أعمالها المميزة، ومن أبرزها شخصية "يهوديت" في مسلسل "رأفت الهجان"، ودورها في مسلسل "المال والبنون".

كما شاركت في أفلام مميزة مثل "الطائرة المفقودة" و"قسمة ونصيب" و"ضحية حب"، بجانب تألقها في الأعمال الدينية مثل "محمد رسول الله"، و"عصر الأئمة"، و"الإمام الغزالي"، وقد نالت موافقة الأزهر الشريف لتجسيد شخصية السيدة نفيسة، وهو شرف لا يناله كثير من الفنانين.

حب وزواج في كواليس المسرح

ارتبطت فايزة كمال بالمخرج المسرحي مراد منير بعد قصة حب نشأت خلال عملهما في مسرحية "الملك هو الملك"، والتي أخرجها مراد، ورغم الجدل الذي صاحب زواجهما بسبب اختلاف الديانة، إلا أن مراد أعلن إسلامه، وأنجبا طفلين هما "يوسف" و"ليلى".

مواقف مبدئية أثرت على مسيرتها

من أبرز المواقف التي تُذكر للفنانة الراحلة فايزة كمال أنها رفضت عرضًا مغريًا من رجل أعمال ثري مقابل خيانة زوجها، حيث عرض عليها شقة فاخرة بمساحة 600 متر، لكنها رفضت العرض بإباء، ما تسبب في إقصائها عن بعض البطولات التي كانت تستحقها.

فترة ابتعاد ثم عودة.. وقرار لم تندم عليه

بعد ولادة ابنتها "ليلى"، قررت فايزة الابتعاد مؤقتًا عن الفن لتمنح وقتًا لعائلتها، وهو ما فُسر خطأً على أنه اعتزال، لكنها نفت ذلك لاحقًا وعادت للتمثيل بعد عامين.

الوداع الأخير.. فايزة كمال ورحلة مع المرض

أصيبت فايزة كمال بسرطان الكبد، وبدأت معاناتها الطويلة حتى دخلت العناية المركزة في مستشفى القصر العيني، لتفارق الحياة في 26 مايو 2014 عن عمر ناهز 52 عامًا، تاركة إرثًا فنيًا وإنسانيًا كبيرًا.

إرث فني وإنساني لا يُنسى

كانت فايزة كمال مثالًا للفنانة التي حافظت على مبادئها، ورفضت أن تتخلى عن قيمها من أجل النجومية. تركت بصمة واضحة في الدراما المصرية، وستبقى ذكراها خالدة في قلوب محبيها.

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