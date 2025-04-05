وفاة شقيق نهال عنبر.. تفاصيل دعوة صلاة الغائب عليه ودفنه في أمريكا

أعلنت الفنانة نهال عنبر عبر حسابها الشخصي على موقع إنستجرام الذي رصده موقع الموجز، عن وفاة شقيقها الوحيد، الكابتن طيار عصام عنبر، الذي توفي في الولايات المتحدة الأمريكية.

وفاة شقيق نهال عنبر

وجاء الإعلان في منشور مؤثر، حيث كتبت نهال عنبر: "إن لله وإن إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله الكابتن طيار عصام عنبر شقيقي الوحيد الغالي وحبيبي وسندي، وإن شاء الله اليوم سنقوم أنا وحسام ابني بدفن الجثمان في ولاية ميشيغان الأمريكية في تمام الساعة 8:20 مساءً بتوقيت مصر".

شقيق نهال عنبر

وتابعت نهال عنبر في منشورها: "أرجو من جمهوري الغالي أن يصلي عليه صلاة الغائب في هذا التوقيت 8:20 مساءً بتوقيت مصر، ربنا يرحمه برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته أنا حزينة جدًا عليه وأرجو قبول اعتذاري لعدم الرد على التليفونات نظرًا لوجودي في أمريكا لإتمام مراسم الجنازة والدفن، ادعوا لي ربنا يصبرني على فراقه ويقويني".

واختتمت بعبارات مؤثرة قائلة: "هتوحشتني أوى يا عصام يا حبيبي، أسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة".

نهال عنبر

أخر أعمال الفنانة نهال عنبر

من ناحية أخرى، كانت آخر أعمال الفنانة نهال عنبر مسلسل "بدون سابق إنذار" الذي عرض في الموسم الرمضاني 2024، تدور أحداث المسلسل حول علاقة زوجية متدهورة بين مروان وليلى، حيث يتعرضان لصراع داخلي نتيجة إصابة ابنهما بسرطان الدم، مما يغير مجرى حياتهما.

وقد لاقى المسلسل نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، خاصة مع الأداء المتميز للأبطال، بما فيهم الطفل سليم الذي أدى دور ابن آسر .

شارك في البطولة مجموعة من النجوم مثل آسر ياسين، عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، جهاد حسام الدين، ياسر علي ماهر، حنان يوسف، مريم الخشت وغيرهم، المسلسل من تأليف عمار صبري، وإخراج هاني خليفة.



خضوع نهال عنبر لعملية جراحية

يذكر أن الفنانة نهال عنبر قد خضعت لعملية جراحية في أغسطس الماضي، وقد عبرت الفنانة عبير منير عن دعمها الكامل لصديقتها المقربة، وطلبت من جمهورها الدعاء لها بالشفاء العاجل عبر إنستجرام، حيث نشرت عبير مجموعة من الصور التي جمعتها بنهال عنبر أثناء تواجدها في المستشفى، وظهرت نهال على فراش المرض، وأرفقت عبير الصور برسالة مؤثرة، كتبت فيها: "مليون سلامة عليكي يا حبيبتي وصاحبتي وأختي، يا روح قلبي، ربنا يقومك بالسلامة وألف مليون سلامة عليكي، ويا رب كل الخير اللي بتعمليه يرجعلك."

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