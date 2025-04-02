عاجل.. حقيقة وفاة الفريق أحمد شفيق بعد تعرضه لـ وعكة صحية مفاجئة

حقيقة وفاة الفريق أحمد شفيق.. اشتعلت محركات البحث العالمية ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، بشائعة وفاة الفريق أحمد شفيق رئيس وزراء مصر الأسبق وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجأة.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي حقيقة وفاة الفريق أحمد شفيق رئيس وزراء مصر الأسبق، وفقًا لما كشفه الكاتب هشام شفيق نجل شقيقه.

ما حقيقة وفاة الفريق أحمد شفيق؟

كشف الكاتب هشام شفيق، نجل شقيق الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق، حقيقة الأخبار المتداولة التي تفيد بوفاته.

الفريق أحمد شفيق

وقال الكاتب هشام شفيق عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "لا صحة عن الاشاعات المتداولة بخصوص الفريق أحمد شفيق .. الحمد الله الفريق زي الفل وربنا يديله الصحة"، ، نافيًا تماما كل الشائعات التي تم تداولها حول وفاته.

رئيس حزب الحركة الوطنية يكشف حقيقة وفاة الفريق أحمد شفيق

وفي نفس الصدد، نفى أسامة الشاهد، رئيس حزب الحركة الوطنية، ما تردّد من أنباء عن وفاة الفريق أحمد شفيق مؤسس الحزب.

وقال الشاهد، في تصريحات صحفية إن الفريق أحمد شفيق بخير ويتمتع بصحة جيدة، والأخبار المنتشرة والمتداولة حول وفاته عارية تمامًا من الصحة.

ابنه الفريق أحمد شفيق تكشف تطورات حالته الصحية

في السياق ذاته، كشفت مي شفيق، ابنة الفريق أحمد شفيق، عن تطورات الحالة الصحية لوالدها، قائلة إن الأخبار المتداولة عارية تمامًا من الصحة، مؤكدة أن والدها بصحة جيدة عكس ما تناولته وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضافت ابنة الفريق أحمد شفيق، في تصريحات صحفية أن والدها يمارس حياته بشكل طبيعي وبصحة جيدة، نافية تماما كل الشائعات التي تم تداولها حول وفاته.

من هو الفريق أحمد شفيق؟

يعد الفريق أحمد شفيق شخصية سياسية وعسكرية.

وشغل الفريق أحمد شفيق منصب رئيس وزراء مصر خلال عام 2011 بعد تنحي الرئيس الأسبق حسني مبارك.

وولد الفريق أحمد شفيق في القاهرة عام 1941، وتخرج في الكلية الجوية المصرية عام 1961، وشارك في حرب أكتوبر 1973، وتولى قيادة القوات الجوية المصرية، ثم شغل منصب وزير الطيران المدني.

كما حصل الفريق أحمد شفيق على عدة زمالات عسكرية مرموقة، من بينها زمالة كلية الحرب العليا من أكاديمية ناصر العسكرية، وزمالة كلية الحرب العليا للأسلحة المشتركة بباريس، إضافة إلى دكتوراه في الاستراتيجية القومية للفضاء الخارجي.

وسبق وترشح الفريق أحمد شفيق في الانتخابات الرئاسة عام 2012، وحصل علي المركز الثاني.

والفريق أحمد شفيق هو مؤسس حزب الحركة الوطنية.

الفريق أحمد شفيق

وسافر الفريق أحمد شفيق إلى الإمارات ثم عاد في 2017 وابتعد عن المشهد السياسي.

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