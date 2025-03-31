وفاة الفنانة إيناس النجار بعد صراع مع المرض.. تفاصيل اللحظات الأخيرة

توفيت الفنانة إيناس النجار، مساء اليوم، بعد معاناة مع المرض، مما شكل صدمة كبيرة داخل الوسط الفني وبين جمهورها. وكشفت شقيقتها عن تفاصيل حالتها الصحية قبل وفاتها، مشيرة إلى أنها عانت من التهاب حاد في المرارة، أدى إلى دخولها في غيبوبة استمرت لأربعة أيام قبل أن تفارق الحياة. ويكشف الموجز تفاصيل اللحظات الأخيرة.

معاناة مع المرض وكشف الحقيقة

في لقاء سابق مع الإعلامية راغدة شلهوب في برنامج "سابع سما"، تحدثت إيناس النجار عن محنتها الصحية، مؤكدة أنها تعرضت لصدمة كبيرة عندما قيل لها إنها تعاني من مرض خطير. وأوضحت أنها لاحظت تغييرًا في نظرات زوجها آنذاك، حيث شعرت بأنه ينظر إليها بشفقة، ما أثر على علاقتها به.

وأضافت أن نتائج التحاليل التي أجرتها في مصر كانت مختلفة عن تلك التي حصلت عليها من مختبرات أمريكية، حيث أكدت الأخيرة أنها لا تعاني من أي مرض خطير، لكنها قررت الانفصال عن زوجها بعد تلك الأزمة.

حياة شخصية مليئة بالصعوبات

لم تكن حياة إيناس النجار العاطفية مستقرة، حيث صرحت بأن زواجها الأول انتهى بالخيانة، بينما تركها زوجها الثاني بسبب مرضها، وأوضحت أنها قررت تجميد بويضاتها منذ ثلاث سنوات، خوفًا من أن يؤثر المرض على فرصها في الإنجاب مستقبلًا، مشيرة إلى أنها كانت تتمنى أن تصبح أمًا، لكن الظروف لم تسمح بذلك.

محطات في مشوارها الفني

ولدت الفنانة إيناس النجار، واسمها الحقيقي سهام النجار، في مدينة صفاقس التونسية. بدأت مسيرتها الفنية في أوائل الألفينات، وكان أول ظهور لها في فيديو كليب "يا ترى يا حبيبي" للفنان بهاء سلطان، ما فتح لها أبواب السينما من خلال فيلم "ميدو مشاكل" عام 2003، الذي شاركت فيه إلى جانب أحمد حلمي.

ومنذ ذلك الحين، تألقت في العديد من الأفلام، مثل "بحبك وأنا كمان" (2003)، و"علي سبايسي" (2005)، و"كركر" (2007) مع محمد سعد، كما شاركت في فيلم "معالي الوزير" مع النجم الراحل أحمد زكي.

أعمالها الدرامية الأخيرة

خاضت إيناس النجار تجربة الدراما من خلال العديد من المسلسلات الناجحة، مثل "العصيان" مع محمود ياسين، و"يتربى في عزو" (2007) مع يحيى الفخراني، و"الإخوة أعداء" (2012) مع صلاح السعدني ونور الشريف. وكان آخر أعمالها الدرامية مسلسل "الحلانجي" الذي عرض في رمضان 2025، حيث شاركت في بطولته إلى جانب محمد رجب.

رحيل صادم ووداع مؤثر

شكل خبر وفاة إيناس النجار صدمة كبيرة لمحبيها، حيث تفاعل جمهورها وزملاؤها في الوسط الفني مع الخبر بحزن عميق. وتستعد أسرتها لإقامة مراسم الجنازة خلال الساعات القادمة، وسط حالة من الحزن بين محبيها الذين أعربوا عن تقديرهم لموهبتها وأعمالها الفنية التي ستظل خالدة في ذاكرة السينما والتلفزيون.

اقرأ أيضًا :





