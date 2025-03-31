الترمس كنز غذائي بفوائد مذهلة ومحاذير يجب الانتباه إليها

سلطت مديرية الزراعة بالجيزة الضوء على القيمة الغذائية الفريدة للترمس، باعتباره وجبة غنية بالبروتين والألياف، تمنح الجسم فوائد صحية عديدة، لكنها في المقابل تتطلب الحذر في استهلاكها لتجنب بعض المخاطر المحتملة. ويرصد الموجز فوائد تناول الترمس في التقرير التالي.

الفوائد الصحية للترمس

يعد الترمس من أفضل مصادر البروتين النباتي والألياف الغذائية، مما يجعله خيارًا مثاليًا لمن يبحثون عن وجبة مشبعة تعزز صحة الجهاز الهضمي، حيث تساهم الألياف الموجودة فيه في تحسين حركة الأمعاء والحد من مشكلة الإمساك.

كما يساعد الترمس في تنظيم مستوى السكر في الدم، مما يجعله مناسبًا لمرضى السكري، بالإضافة إلى احتوائه على مضادات الأكسدة التي تعزز المناعة وتقي الجسم من الأمراض. وبفضل دوره في خفض الكوليسترول الضار، يسهم الترمس في الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية.

محاذير تناول الترمس

مديرية الزراعة بالجيزة حذرت من أن الترمس قد لا يكون مناسبًا للجميع، حيث يجب على الأشخاص الذين يعانون من حساسية البقوليات تجنبه تمامًا. كما يحتوي الترمس على مركبات سامة تستوجب التخلص منها عبر النقع والطهي الجيد قبل تناوله.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الإفراط في استهلاك الترمس قد يؤدي إلى اضطرابات هضمية مثل الغازات والانتفاخ، بينما يحتوي الترمس المملح على نسبة مرتفعة من الصوديوم، مما يجعله خيارًا غير مناسب لمرضى ارتفاع ضغط الدم إلا عند تناوله بكميات معتدلة.

تناول الترمس بأمان

لتجنب أي آثار سلبية، أوصت مديرية الزراعة بالجيزة بضرورة نقع الترمس المر لفترات كافية قبل تناوله لتقليل مرارته والتخلص من المركبات الضارة. كما يمكن اختيار الترمس الحلو الجاهز كبديل آمن ولذيذ لمن يفضلونه دون الحاجة إلى المعالجة المنزلية.

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