الترمس.. وجبة خفيفة بطعم لذيذ وفوائد صحية مذهلة تعرف عليها

يُعد الترمس من البقوليات الشهيرة التي تتمتع بمذاق لذيذ وقيمة غذائية عالية، مما يجعله من الأطعمة المفضلة في العديد من الدول العربية، وخاصة في المناسبات والأعياد، لكن ما يميزه ليس فقط طعمه المميز، بل أيضًا فوائده الصحية المتعددة التي تجعله إضافة رائعة إلى أي نظام غذائي.

القيمة الغذائية للترمس



يتميز الترمس بتركيبته الغنية بالعناصر الغذائية الضرورية للجسم، حيث يحتوي على:

البروتين النباتي: يشكل الترمس مصدرًا ممتازًا للبروتين، مما يجعله خيارًا رائعًا للنباتيين أو لمن يرغبون في تقليل استهلاك البروتين الحيواني.

الترمس

الألياف الغذائية: تساعد في تحسين عملية الهضم وتنظيم مستويات السكر في الدم.

المعادن والفيتامينات: مثل البوتاسيوم، والمغنيسيوم، والحديد، والزنك، وهي عناصر ضرورية لدعم صحة الجسم بشكل عام.

مضادات الأكسدة: التي تحمي الجسم من أضرار الجذور الحرة وتساهم في الوقاية من الأمراض المزمنة.

ويستعرض الموجز في النقاط التالية، فوائد الترمس الصحية..

1. تحسين صحة الجهاز الهضمي



بفضل احتوائه على نسبة عالية من الألياف، يُعد الترمس غذاءً مثاليًا لدعم صحة الجهاز الهضمي. فهو يساعد في تعزيز حركة الأمعاء، مما يقلل من مشاكل الإمساك والانتفاخ.

كما أنه يعزز نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء، مما يدعم صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.

2. تنظيم مستوى السكر في الدم



يُعتبر الترمس خيارًا مثاليًا للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري، حيث تساعد الألياف الموجودة فيه على إبطاء امتصاص السكر في الدم، مما يسهم في تنظيم مستوياته وتجنب الارتفاعات المفاجئة.

3. دعم صحة القلب وخفض الكوليسترول



تُظهر الدراسات أن تناول الترمس بانتظام يمكن أن يساهم في خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) في الجسم، بفضل محتواه العالي من الألياف والمركبات النباتية التي تعمل على تحسين صحة القلب وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

4. خفض ضغط الدم



يحتوي الترمس على معدني البوتاسيوم والمغنيسيوم، اللذين يلعبان دورًا مهمًا في خفض ضغط الدم وتعزيز استرخاء الأوعية الدموية، مما يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

5. بناء العضلات وتجديد الخلايا



نظرًا لغناه بالبروتين، يُعد الترمس غذاءً رائعًا للرياضيين والأشخاص الذين يرغبون في بناء العضلات أو تسريع عملية التعافي بعد التمارين، حيث يوفر الأحماض الأمينية الأساسية التي يحتاجها الجسم لتجديد الخلايا وإصلاح الأنسجة.

فوائد الترمس الجمالية



1. تفتيح البشرة وتنقيتها



يُستخدم دقيق الترمس في العديد من الوصفات الطبيعية للعناية بالبشرة، حيث يساعد في تفتيح لونها وتنظيفها من الشوائب، ما يمنحها مظهرًا صحيًا ومشرقًا.

2. تقشير البشرة وإزالة الخلايا الميتة



يمكن استخدام الترمس المطحون كمقشر طبيعي لإزالة الجلد الميت وتجديد خلايا البشرة، مما يجعلها أكثر نعومة ونضارة.

الترمس

كيفية تناول الترمس بأمان



رغم الفوائد العديدة للترمس، إلا أن هناك بعض الاحتياطات التي يجب مراعاتها عند تناوله:

النقع الجيد: يحتوي الترمس على مركبات قلويدية قد تكون ضارة إذا لم يتم التخلص منها عن طريق النقع المطول في الماء وتغييره عدة مرات.

الطهي الصحيح: يُفضل غلي الترمس بعد نقعه للتأكد من إزالة أي مركبات غير مرغوب فيها.

الاعتدال في الكمية: تناول الترمس بكميات معتدلة يضمن الاستفادة من فوائده دون التعرض لأي آثار جانبية مثل الانتفاخ أو اضطرابات الجهاز الهضمي.



اقرأ أيضا

قبل عيد الفطر 2025.. البطاطس حل سحري لمشاكل البشرة والشعر

احذر الغش والتسمم الغذائي.. دليل شراء الفسيخ والرنجة بأمان في العيد

