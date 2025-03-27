فوائد القرفة لمرضى السكري.. هل تساعد في خفض السكر؟

إن مرض السكري يقتضي تناول أطعمة خاصة، وعند التعرف على فوائد القرفة لمرضى السكري، قد يفكر المرضى في إضافة القرفة إلى نظامهم الغذائي، لكن باعتدال بالطبع.

فوائد القرفة

ويعرض الموجز، خلال السطور التالية، فوائد القرفة ومحاذير تناولها، بالإضافة إلي الاعشاب التي تعمل على خفض السكر.

فوائد القرفة لمرضى السكري

مازالت الأبحاث قائمة حول فوائد القرفة لمرضى السكري، إلا أن بعضها يشير إلى تأثيرها الإيجابي في خفض أضرار مرض السكري كما يلي:

تعمل القرفة على خفض مستوى السكر والكولسترول في الدم.

تساعد في تحسين مقاومة الأنسولين، وتعزيز قدرته على إدخال السكر إلى الخلايا.

تقوم القرفة بخفض مستوى السكر بعد الأكل، كما تؤخر إفراغ المعدة، مع الحفاظ على الشعور بالشبع.

تعمل على خفض مستوى الهيموجلوبين السكري ومستواه في الدم.

فوائد القرفة لمرضى السكري

مخاطر تناول القرفة لمرضى السكري

على الرغم من فوائد القرفة لمرضى السكري، إلا أن هناك بعض المحاذير حول استخدامها تتمثل في الحالات الآتية:

لا يمكن اعتبار القرفة بمثابة بديل للأدوية الطبية التي تعمل على خفض السكر في الدم لدى المصابين بمرض السكري.

إن تناول القرفة بشكل مفرط قد يتسبب في بعض المشكلات، مثل التهيج والحساسية؛ لذلك، يجب استشارة الطبيب أولًا عند تناولها.

تحتوي القرفة على مادة الكومارين التي تعمل على تمييع الدم، وبذلك فهي لا تناسب مرضى الكبد أو من يتناولون أدوية مضادة لتخثر الدم.

يفضل تناول القرفة السيلانية بدلًا من القرفة الصينية، حيث تحتوي القرفة السيلانية على نسبة أقل من مادة الكومارين.

فوائد القرفة

إلى جانب الفوائد المعروفة للقرفة فيما يتعلق بمرضى السكري، فإن فوائد القرفة بشكل عام تشمل ما يلي:

تساعد القرفة في خسارة الوزن ومكافحة السمنة.

تعمل على الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية.

تعمل في الوقاية كذلك من بعض الأمراض، مثل الزهايمر والسرطان.

تعمل على علاج بعض أنواع العدوى الفطرية.

فوائد القرفة لمرضى السكري

أعشاب تخفض السكر

توجد بعض الأعشاب التي تحتوي على خصائص تعمل على تقليل نسبة السكر في الدم، ومن هذه الاعشاب التي تنزل السكر بسرعه تناول الأعشاب التالية:

الحلبة: تعمل على تقليل مستوى السكر في الدم حسب ما جاءت به دراسة في عام 2009م.

الجنسنج: يقوم بخفض مستويات الهيموجلوبين السكري، والمعروف كذلك باسم السكر التراكمي؛ إلا أنه ينصح بتجنب تناولها مع أدوية المناعة أو تخثر الدم.

الصبار: تشير بعض الدراسات إلى كون عصير الصبار يساعد في خفض مستوى السكر في الدم.

الزنجبيل: يستخدم منذ القدم في الطب البديل من أجل خفض مستويات السكر في الدم وعلاج مشاكل الهضم.

الكركم: تساعد مادة الكركمين الموجودة في الكركم في السيطرة على نسبة السكر في الدم، كما أنها تحمي من الإصابة بمرض السكري.

اقرأ أيضًا:

المشروبات الغازية وحصوات الكلى.. العلاقة الخفية التي يجب أن تعرفها

قهوة البندق.. مشروب فاخر بمذاق مميز وفوائد مذهلة للصحة