المشروبات الغازية وحصوات الكلى.. العلاقة الخفية التي يجب أن تعرفها

تُعد المشروبات الغازية من أكثر المشروبات استهلاكًا في العالم، حيث يفضلها الكثيرون مع الوجبات أو كمشروب منعش خلال اليوم، إلا أن الإفراط في تناولها قد يشكل خطرًا كبيرًا على الصحة، خاصةً على وظائف الكلى. فمع احتوائها على نسب عالية من السكر، والمحليات الصناعية، والمواد الكيميائية، قد تؤدي المشروبات الغازية إلى مشكلات صحية قد تتفاقم مع مرور الوقت.

في هذا التقرير، يسلط الموجز الضوء على تأثير المشروبات الغازية على الكلى، وفقًا لما ذكره الدكتور طارق البشلاوي، استشاري أمراض الباطنة والكلى.

المشروبات الغازية

1- تراجع وظائف الكلى مع الاستهلاك المفرط



يحذر الأطباء من الاستهلاك المفرط للمشروبات الغازية، خاصةً تلك المحلاة بالسكر أو المحليات الصناعية، حيث ثبت أن تناولها بكميات كبيرة قد يؤدي إلى تراجع وظائف الكلى على المدى الطويل.

وتعتبر هذه المشروبات من العوامل التي تساهم في زيادة مقاومة الأنسولين وارتفاع ضغط الدم، وهما من العوامل الأساسية التي تؤدي إلى تلف الكلى تدريجيًا.

2- الفوسفور الصناعي.. عبء إضافي على الكلى



تحتوي بعض المشروبات الغازية، خاصةً من نوع الكولا، على مستويات مرتفعة من الفوسفور الصناعي، وهو مركب قد يكون ضارًا عند استهلاكه بكثرة.

عند تراكم الفوسفور في الدم، تتعرض الكلى لضغط إضافي، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون بالفعل من مشكلات كلوية.

ويؤكد الخبراء أن هذا العنصر الموجود في المشروبات الغازية قد يزيد من احتمال التعرض لمشاكل صحية مثل اضطرابات المعادن والعظام.

3- زيادة خطر تكوين حصوات الكلى



من أخطر التأثيرات الصحية للمشروبات الغازية أنها قد تساهم في تكوين حصوات الكلى، خاصةً تلك التي تحتوي على حمض الفوسفوريك.

مع ارتفاع مستويات الفوسفور في الجسم وانخفاض نسبة الكالسيوم، يصبح الجسم أكثر عرضة لتكوين الحصوات، ما قد يؤدي إلى آلام حادة في الكلى، وقد يتطلب الأمر تدخلًا طبيًا في بعض الحالات المتقدمة.

4- المشروبات الغازية والفشل الكلوي



على الرغم من أن المشروبات الغازية لا تتسبب بشكل مباشر في الفشل الكلوي، إلا أنها قد تسرّع من تدهور وظائف الكلى، خاصةً عند الأشخاص المعرضين للإصابة بأمراض الكلى المزمنة أو الذين يعانون من مشكلات مثل ارتفاع ضغط الدم أو السكري.

لذلك، فإن الاستهلاك المستمر للمشروبات الغازية قد يكون عاملاً مساهماً في زيادة خطر الإصابة بأمراض الكلى على المدى الطويل.

المشروبات الغازية

نصائح لتقليل الضرر على الكلى



للحفاظ على صحة الكلى، يُفضل الحد من استهلاك المشروبات الغازية واستبدالها بالماء أو العصائر الطبيعية الخالية من السكر المضاف. كما يُنصح بالحرص على اتباع نظام غذائي متوازن، غني بالخضروات والفواكه، للحفاظ على توازن المعادن في الجسم وتقليل الضغط على الكلى.



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