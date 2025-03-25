الشوكولاتة الداكنة بين الفوائد والمخاطر.. من الممنوعون من تناولها؟

تُعرف الشوكولاتة الداكنة بفوائدها الصحية المتعددة نظرًا لاحتوائها على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والفيتامينات والعناصر الغذائية المهمة للجسم. ومع ذلك، هناك بعض الفئات التي يجب عليها تجنب تناولها، بسبب تأثيرها السلبي على بعض الحالات الصحية.

وفي هذا التقرير، يستعرض الموجز أبرز الفئات الممنوعة من تناول الشوكولاتة الداكنة والمخاطر المحتملة لها.

الشوكولاتة

1- الأشخاص المعرضون لحصوات الكلى



يُحذر الأطباء الأشخاص الذين لديهم تاريخ من الإصابة بحصوات الكلى من استهلاك الشوكولاتة الداكنة، حيث تحتوي على نسبة مرتفعة من الأوكسالات، وهي مركبات طبيعية تساهم في تكوين الحصوات الكلوية.

وفقًا للمركز الطبي بجامعة ميريلاند، فإن اتباع نظام غذائي منخفض الأوكسالات قد يساعد في تقليل خطر تكوّن الحصوات، لذلك يُنصح بتجنب الأطعمة الغنية بها، ومن بينها الشوكولاتة الداكنة.

2- مرضى الصداع النصفي



تحتوي الشوكولاتة الداكنة على مادة "التيرامين"، وهي مركب طبيعي يُعتقد أنه يحفز نوبات الصداع النصفي لدى بعض الأفراد، بالإضافة إلى ذلك، قد تؤدي السكريات الموجودة في بعض أنواع الشوكولاتة الداكنة إلى تفاقم المشكلة، حيث تُعد من محفزات الصداع النصفي.

لذلك، يُفضل لمرضى الشقيقة تجنب استهلاكها أو استشارة الطبيب قبل إدراجها في نظامهم الغذائي.

3- مرضى ارتفاع ضغط الدم



رغم أن الشوكولاتة الداكنة تحتوي على مركبات قد تُحسن صحة القلب، إلا أن احتوائها على مستويات عالية من الكافيين قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وزيادة معدل ضربات القلب، بحسب ما أفادت به كلية الزراعة بجامعة كنتاكي.

لذلك، يُنصح مرضى الضغط المرتفع بالحد من تناولها لتجنب أي تأثيرات سلبية على الدورة الدموية.

4- المصابون بالأرق واضطرابات النوم



بسبب احتوائها على الكافيين، قد تُسبب الشوكولاتة الداكنة اضطرابات في النوم، خاصةً عند تناولها في المساء أو قبل النوم بساعات قليلة.

فالكافيين يؤدي إلى تحفيز الجهاز العصبي، ما يزيد من مشكلات الأرق، القلق، والتوتر، لذلك يُنصح الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات النوم، بتجنب تناول الشوكولاتة الداكنة في الأوقات المتأخرة من اليوم.

5- مرضى حساسية الكافيين



يعاني بعض الأشخاص من حساسية تجاه الكافيين، مما يجعل استهلاك الشوكولاتة الداكنة محفوفًا بالمخاطر بالنسبة لهم، وتشمل الأعراض الناتجة عن حساسية الكافيين ضيق التنفس، آلام الصدر، الحكة، وتورم اللسان والشفاه.

وفي الحالات الشديدة، قد يؤدي استهلاك الكافيين إلى تفاعلات تحسسية خطيرة تتطلب تدخلاً طبيًا فوريًا.

الشوكولاتة الداكنة

6- الأشخاص المعرضون لأمراض القلب



رغم الفوائد الصحية لمضادات الأكسدة الموجودة في الشوكولاتة الداكنة، إلا أن الإفراط في تناولها قد يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وفقًا لدراسة أجرتها جامعة كليمسون، تحتوي الأونصة الواحدة من الشوكولاتة الداكنة على حوالي 150 سعرة حرارية، معظمها من الدهون والسكريات.

وهذا قد يؤدي إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار وزيادة الوزن، ما يؤثر سلبًا على صحة القلب والشرايين.

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