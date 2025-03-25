احذر.. 4 فئات يجب عليها تجنب كحك العيد لهذه الأسباب الصحية

تزامنا مع اقتراب عيد الفطر المبارك، يزداد الإقبال على تناول كحك العيد، ومع ذلك، هناك بعض الفئات التي يجب عليها تجنب تناول كحك العيد نظرًا للمخاطر الصحية التي يمكن أن يتعرضون لها.

كحك العيد

وخلال التالي، يقدم الموجز، بعض هذه الفئات، ولعل أبرزهم مرضى السكري:

أضرار كحك العيد

يحتوي كحك العيد على نسبة عالية من السكر، مما يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع مستوى السكر في الدم لدى مرضى السكري.

مرضى القلب

يحتوي كحك العيد على نسبة عالية من الدهون المشبعة، مما يمكن أن يزيد من مستوى الكوليسترول في الدم ويزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

مرضى السمنة

يحتوي كحك العيد على نسبة عالية من السعرات الحرارية، مما يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن لدى مرضى السمنة.

مرضى القولون العصبي

قد يسبب تناول كحك العيد بعض الأعراض المزعجة لمرضى القولون العصبي، مثل الانتفاخ والغازات والإسهال

لذا ينبغي على هؤلاء الأشخاص أن يكونوا حذرين عند تناول كحك العيد وأن يستشيروا الطبيب أو أخصائي التغذية قبل تضمينه في نظامهم الغذائي، كما يمكن لهؤلاء الأشخاص البحث عن بدائل صحية لكحك العيد، مثل الحلويات المصنوعة من مكونات خفيفة أو الحلويات ذات قيمة حرارية منخفضة تتناسب مع احتياجاتهم الصحية.

كحك العيد

وفي ذات السياق، ننشر بدائل صحية لحلويات العيد:

الشوفان بالحليب

الشوفان بالحليب الخالي من الدسم والفواكه الطازجة بديل صحي وآمن للحلويات، لاحتوائه على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية الضرورية للجسم، مثل الألياف والبروتين والفيتامينات والمعادن، فضلًا عن مذاقه اللذيذ.

الفواكه المجففة

لا مانع من تناول الفواكه المجففة، مثل المشمش والزبيب، في العيد، لانخفاض سعراتها الحرارية مقارنة بالكحك والغريبة، بالإضافة إلى قيمتها الغذائية العالية، ولكن يراعى تناولها باعتدال، لأن الإفراط فيها قد يسبب بعض الأضرار، يمكنك الاطلاع عليها من هنا.

التمر

المذاق الحلو للتمر يمنحك نفس تجربة حلويات العيد، علاوة على الألياف والكالسيوم، وغيرها من العناصر الغذائية التي يحصل عليها الجسم عند تناوله، بشرط أن تتراوح الكمية المستهلكة منه على مدار اليوم من 2 إلى 3 ثمرات.

سلطة الفواكه

من البدائل الصحية لحلويات العيد، تمنح الجسم جرعة جيدة من السكريات الطبيعية والألياف والفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، على أن تتضمن مجموعة مختلفة من الفواكه، لتحقيق أقصى استفادة منها، مع ضرورة عدم الإفراط فيها.

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