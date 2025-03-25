دراسة صادمة.. مشروب يومي يزيد خطر الإصابة بـ سرطان الفم 5 مرات!

سرطان الفم.. أظهرت دراسة حديثة أجراها باحثون في جامعة واشنطن أن النساء اللواتي يستهلكن مشروبًا محلى بالسكر يوميًا يواجهن خطر الإصابة بسرطان الفم بمعدل يزيد خمس مرات مقارنة بغيرهن، حيث يتطور هذا النوع من السرطان داخل تجويف الفم، كما وأشار الباحثون إلى أن النظام الغذائي قد يؤدي دورا في زيادة الإصابة بـ سرطان الفم.

الإصابة بـ سرطان الفم

وخلال السطور التالية، يقدم الموجز، كيف تسبب المشروبات المحلاة سرطان الفم؟

مشروبات تسبب سرطان الفم

حيث هناك دراسة حديثة كشفت عن ارتباط بين استهلاك المشروبات المحلاة بالسكر وزيادة خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم والجهاز الهضمي.

وبالرغم من أن سرطان تجويف الفم يعد أقل شيوعًا مقارنة بسرطان الثدي أو القولون، إلا أن معدلات الإصابة به تشهد ارتفاعًا ملحوظًا بين النساء غير المدخنات.

من جانبها، أوضحت طبيبة الأورام الأمريكية بريتانى باربر أن "السكر بحد ذاته قد لا يكون سببًا مباشرًا للإصابة بالسرطان، لكن الإفراط في استهلاكه يؤدي إلى زيادة الوزن والسمنة، وهما من العوامل الرئيسية المسببة لأنواع مختلفة من السرطان".

وأضافت أن "الإكثار من تناول المشروبات السكرية قد يساهم أيضًا في حدوث الالتهابات والإصابة بداء السكري، وهما من العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بالسرطان".

سرطان الفم

ما هو سرطان الفم؟

الجدير بالذكر أنه يؤثر سرطان الفم على الجزء الداخلي من الفم وقد يبدو كمشكلة شائعة في الشفتين أو الفم، مثل بقع بيضاء أو تقرحات لا تختفي.

وإذا ترك سرطان الفم دون علاج، فإنه ينتشر في جميع أنحاء الفم والحلق والرأس والرقبة.

علامات سرطان الفم

تقرحات الشفاه التي تنزف بسهولة ولا تلتئم خلال أسبوعين.

بقع خشنة أو مناطق متقشرة على الشفاه أو اللثة أو داخل الفم.

مناطق في الفم تنزف دون سبب واضح.

خدر أو ألم أو حساسية في الوجه أو الرقبة أو الفم تحدث بدون سبب واضح.

صعوبة في المضغ أو البلع أو التحدث أو تحريك الفك أو اللسان.

فقدان الوزن غير المقصود.

ألم الأذن.

رائحة الفم الكريهة المزمنة.

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