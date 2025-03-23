أضرار حبس العطس.. من تمزق الأوعية الدموية إلى مشاكل في الرئتين

يعد العطس هو رد فعل طبيعية والتي يساعد الجسم في التخلص من الملوثات مثل الغبار، البكتيريا، وحبوب اللقاح، حيث يخرج الهواء بسرعة قد تصل إلى 160 كم/ساعة، ولكن عند حبس العطس، قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة بسبب الضغط الشديد داخل الجهاز التنفسي، حيث يتضاعف الضغط داخل الجهاز التنفسي 5 لـ 24 مرة، ما قد يسبب أضرارًا متفاوتة، من البسيطة إلى الخطيرة جدًا.

ما مخاطر حبس العطس؟

ويقدم الموجز، خلال السطور التالية، مخاطر حبس العطس؟، بالإضافة إلي هل يمكن أن يؤدي حبس العطس للوفاة؟

تمزق في الأوعية الدموية

في الأنف والعين: يمكن أن يؤدي الضغط المرتفع إلى انفجار أوعية دموية صغيرة، ما يسبب نزيفًا بسيطًا أو إحمرارًا في العينين.

في الدماغ: في بعض الحالات، إذا كان الشخص يعاني من تمدد الأوعية الدموية الدماغية، فقد يؤدي حبس العطس إلى تمزقها، وهي حالة طارئة قد تؤدي إلى السكتة الدماغية أو حتى الوفاة.

تمزق في الحلق

سجلت بعض الحالات التي أدى فيها حبس العطس إلى تمزق الأنسجة الرخوة في الحلق، ما تسبب في ألم شديد وصعوبة في البلع أو الكلام.

مخاطر حبس العطس

إصابات في الصدر

كسر الأضلاع: مع التقدم في العمر، تصبح العظام أكثر هشاشة، وقد يؤدي الضغط الناتج عن كتم العطس إلى كسر أحد الضلوع.

إصابة الحجاب الحاجز: يمكن أن يتسبب الضغط المحبوس في احتباس الهواء حول الحجاب الحاجز، ما يؤدي إلى ألم شديد في الصدر وصعوبة في التنفس.

مشاكل في الأذن

تمزق طبلة الأذن: عند كتم العطس، يمكن للهواء المحبوس أن يضغط على القناة المتصلة بالأذن الوسطى، ما قد يؤدي إلى تمزق طبلة الأذن، مسببة ألمًا شديدًا وفقدانًا مؤقتًا للسمع.

التهابات الأذن الوسطى: يمكن أن يحمل الهواء المحبوس البكتيريا من الأنف إلى الأذن، ما يسبب التهابًا مؤلمًا يحتاج أحيانًا إلى مضادات حيوية للعلاج.

مخاطر حبس العطس

مشاكل في الرئتين

انهيار في الرئتين قد يؤدي الضغط الزائد إلى تمزق أنسجة الرئة، ما يسمح للهواء بالتسرب إلى التجويف الصدري، وهي حالة خطيرة تحتاج إلى تدخل طبي فوري.

هل يمكن أن يؤدي حبس العطس للوفاة؟

رغم أنه لا توجد حالات وفاة مباشرة بسبب حبس العطس، إلا أن بعض المضاعفات، مثل تمزق الأوعية الدموية في الدماغ أو انهيار الرئتين، قد تكون قاتلة إذا لم يتم علاجها سريعًا.

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