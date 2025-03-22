ماسك لبان الذكر للهالات السوداء.. وصفات طبيعية فعالة

ماسك لبان الذكر للهالات السوداء.. هناك العديد من المواد الطبيعية التي تكون لها استخدامات أخرى غير الطهي ولكنها تكون مهمشة ومهملة ولا يعرف أحدًا بمدى أهميتها وضرورتها ويعد لبان الذكر من أهم هذه المواد.

ماسك لبان الذكر للهالات السوداء

وفي السياق ذاته، يقدم الموجز، خلال السطور التالية، طريقة عمل ماسك لبان الذكر للهالات السوداء.

طريقة عمل ماسك لبان الذكر للهالات السوداء

تحتاج طريقة عمل ماسك لبان الذكر للهالات السوداء إلى مكونات معينة بمقادير محددة، وهي تتمثل في ملعقة صغيرة من الخميرة وملعقة صغيرة من مطحون لبان الذكر ونصف ملعقة كبيرة من الدقيق و2 ملعقة كبيرة من ماء الورد، ثم تطبيق الخطوات التالية:

تخلط المكونات الجافة معًا في وعاء.

تضاف كمية ماء الورد إلى المكونات بشكل تدريجي مع الاستمرار في التقليب.

التقليب جيدًا حتى الحصول على خليط متجانس وسهل الفرد.

يطبق الماسك على منطقة الهالات وعلى الأماكن الداكنة في الوجه.

الانتظار لمدة لا تقل عن 15 دقيقة.

يغسل الوجه بماء بارد.

يوضع كريم مرطب على البشرة.

تكرر الوصفة 3 مرات في الأسبوع.

ماسك لبان الذكر للهالات السوداء

طريقة عمل ماسك لبان الذكر للهالات السوداء

طريقة عمل ماسك لبان الذكر للهالات السوداء بسيطة جدًا ولن نحتاج فيها سوى 1 ملعقة صغيرة من العسل الأبيض وملعقة كبيرة من الزبادي وملعقة صغيرة من لبان الذكر المطحون، ثم تطبق الخطوات التالية:

يوضع العسل الأبيض مع الزبادي في وعاء.

إضافة مكحون لبان الذكر.

تقلب المكونات معًا جيدًا حتى تمتزج.

يطبق الماسك أسفل العينين ويترك لمدة لا تقل عن 30 دقيقة.

يغسل الوجه بالماء الفاتر ثم مرة ثانية بالماء البارد لغلق مسام البشرة.

تكرر الوصفة مرتين كل أسبوع للحصول على نتيجة مرضية.

يمكن تكرار الوصفة بشكل يومي في حال كانت الهالات قوية.

فوائد لبان الذكر للبشرة

للبان الذكر العديد من الفوائد للبشرة تتلخص في النقاط التالية:

تجديد خلايا البشرة والحفاظ على نضارتها.

ترطيب البشرة بشكل كافي لحمايتها من الجفاف والتشقق.

جماية البشرة من التجاعيد لاحتوائه على مادة الكولاجين.

علاج آثار الجروح واللدغات والندوب وآثار الحبوب في الوجه.

علاج الآثار السلبية الناتجة عن التعرض المباشر للشمس.

ماسك لبان الذكر للهالات السوداء

شد البشرة وتضييق المسام الواسعة.

تفتيح لون البشرة.

مقاومة الجذور الحرة في البشرة لما يحتوي عليه من مواد مضاد للأكسدة.

مقاومة الالتهابات في المناطق الحساسة لاحتوائه على مواد مقاومة للبكتيريا والفطريات المسببة لحكة الجلد.

تقليل ظهور علامات التمدد في الجلد.

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