فوائد شرب الشاي.. المشروب الأكثر شعبية الذي يعزز صحتك ويمنحك الطاقة

فوائد شرب الشاي.. يعد الشاي من أكثر المشروبات استهلاكًا حول العالم، حيث يرافق ملايين الأشخاص في مختلف الأوقات، سواء في الصباح لبدء اليوم بنشاط أو بعد الوجبات لتعزيز الهضم.

وبالإضافة إلى طعمه المميز، يحمل الشاي فوائد صحية عديدة، إذ يحتوي على مضادات الأكسدة التي تقي الجسم من الأمراض، ويساعد في تحسين صحة القلب وتعزيز التركيز، في هذا التقرير،يعرض موقع الموجز فيما يلي أبرز فوائد شرب الشاي، وأنواعه المختلفة، وكيفية تحقيق أقصى استفادة منه في نظامك الغذائي اليومي.

فوائد شرب الشاي

فوائد شرب الشاي

يُعد الشاي الأسود من أكثر المشروبات استهلاكًا حول العالم، وذلك بفضل فوائده الصحية العديدة التي تعود إلى احتوائه على مضادات الأكسدة، وخاصةً مركبات البوليفينول، وتعتبر مادة "الثيفلافين"، التي تتكون أثناء عملية الأكسدة، من أبرز هذه المركبات، حيث تسهم بشكل كبير في تعزيز الفوائد الصحية للشاي الأسود.

تعزيز صحة القلب

يتميز الشاي الأسود بقدرته على تعزيز صحة القلب من خلال تقليل مستويات الكوليسترول المرتفعة، وذلك بفضل احتوائه على مادة “الثيفلافين”، كما أنه يساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب المختلفة بنسبة تصل إلى 8%، نظرًا لغناه بالفلافونويدات، وهي مضادات أكسدة مفيدة توجد أيضًا في النبيذ الأحمر والشوكولاتة الداكنة والمكسرات. وتشير بعض الدراسات إلى أن تناول كوب واحد من الشاي يوميًا قد يساعد في خفض ضغط الدم وتقليل خطر النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

فوائد شرب الشاي

التقليل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية

أظهرت الدراسات أن شرب الشاي الأسود يلعب دورًا مهمًا في تقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، والتي تُعد ثاني أكبر سبب للوفاة عالميًا. ووفقًا للأبحاث، فإن الأشخاص الذين يشربون كوبين من الشاي الأسود يوميًا تقل لديهم احتمالية الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 16% مقارنةً بمن لا يشربونه.

زيادة القدرة على التركيز

يساعد الشاي الأسود على تحسين اليقظة والتركيز بفضل احتوائه على مزيج من الكافيين وحمض "L-theanine"، وهو حمض أميني يساهم في تعزيز إنتاج طاقة أكثر استقرارًا واستمرارية في الجسم، وتشير بعض الدراسات إلى أن شرب الشاي الأسود قد يعزز الذاكرة والأداء الإدراكي مقارنةً بشرب الماء.

فوائد شرب الشاي

خفض مستوى السكر في الدم

يمكن أن يكون الشاي الأسود غير المحلى وسيلة فعالة في تحسين تنظيم مستويات السكر في الدم، فقد أظهرت الأبحاث أنه يساعد في تحسين مستويات السكر لدى الأشخاص الأصحاء وأولئك الذين يعانون من مرحلة ما قبل السكري، خاصةً عند تناوله بعد الوجبات مباشرةً.

التقليل من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان

تلعب مادة البوليفينول الموجودة في الشاي الأسود دورًا مهمًا في الوقاية من بعض أنواع السرطان. ووفقًا لإحدى الدراسات، فإن الشاي الأسود قد يساعد في تقليل خطر الإصابة بسرطان الخلايا الحرشفية الجلدي، وهو أحد أنواع سرطان الجلد الشائعة. كما أشارت مراجعات بحثية إلى أن الشاي قد يكون له دور في تقليل مخاطر الإصابة بسرطان الفم والثدي والرئة وبعض سرطانات الجهاز التناسلي الأنثوي والغدة الدرقية، رغم الحاجة إلى مزيد من الدراسات لتأكيد هذه الفوائد.

فوائد شرب الشاي

التقليل من معدلات الوفاة

استنادًا إلى دراسة حديثة، فإن شرب كوبين على الأقل من الشاي الأسود يوميًا قد يساهم في تقليل خطر الوفاة من جميع الأسباب بنسبة تصل إلى 13%، كما أن له دورًا مهمًا في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكتات الدماغية.

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