نصائح ذهبية لمرضى السكري في رمضان.. كيف تصوم بأمان

شرب الماء.. مع ساعات الصيام الطويلة وقصر الفترة بين الإفطار والسحور، قد ينسى الكثيرون شرب كمية كافية من الماء، ما يعرضهم لخطر الجفاف، وأكدت وزارة الصحة أنه لا يوجد بديل للمياه للحفاظ على الترطيب، لذا يُنصح بـ شرب الماء بكمية تقدر من 8 إلى 12 كوبًا من الماء يوميًا بين الإفطار والسحور، خاصةً للأشخاص المصابين بالسمنة، وأمراض الكبد، والسكري، والكلى، للحفاظ على صحتهم خلال الشهر الفضيل.

كما نصحت الوزارة بالحد من استهلاك الأملاح والمقليات والسكريات في وجبة السحور؛ لتقليل الشعور بالعطش خلال النهار.

شرب الماء

نصائح غذائية لمرضى السكري خلال رمضان



لضمان صيام آمن وصحي، قدّم معهد التغذية مجموعة من التوصيات لمرضى السكري تشمل:

تناول الإفطار على مرحلتين:

ابدأ بالشوربة والسلطة، ثم جزء من البروتين.

بعد فترة قصيرة، تناول النشويات والخضار المطهي وباقي البروتين والفاكهة.



اختيار الدهون الصحية:

استخدم الزيوت الصحية مثل زيت الزيتون، ويفضل الطهي في الفرن أو الشوي بدلاً من القلي.



تقنين الحلويات:

تناول قطعة صغيرة من الحلويات مرة واحدة أسبوعيًا فقط.



تأخير السحور قدر الإمكان:

يساعد ذلك في تقليل الشعور بالجوع والعطش خلال النهار.



تناول الأطعمة الغنية بالألياف:

الحبوب الكاملة والبقوليات تعزز الشعور بالشبع لفترة أطول.



مراقبة مستوى السكر بانتظام

قم بقياس السكر في الدم بعد الإفطار بساعتين وبين السحور والإفطار.

التوقف عن الصيام عند الشعور بالخطر:

في حالة الدوخة، الرعشة، عدم التركيز، أو انخفاض السكر عن 70 مجم/ديسيلتر، يجب الإفطار فورًا.

إذا ارتفع السكر عن 300 مجم/ديسيلتر أو ظهرت أعراض ارتفاع السكر، يُنصح أيضًا بالتوقف عن الصيام.

شرب الماء



تجنب العادات السيئة في رمضان



دعت وزارة الصحة المواطنين إلى الالتزام بعادات غذائية صحية خلال الشهر الكريم، محذرةً من بعض السلوكيات الضارة التي قد تؤثر سلبًا على الصحة، مثل التدخين والذي يزيد من خطر الأمراض المزمنة، كذا تناول الأطعمة غير الصحية المليئة بالدهون والسكر تؤدي إلى مشكلات صحية طويلة الأمد، والإفراط في استهلاك السكريات أيضا، يسبب ارتفاع السكر في الدم وزيادة الوزن.



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