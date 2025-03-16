ما لا يجب شربه عند الإفطار.. تجنب هذه المشروبات لحماية صحة الكلى

صحة الكلى.. يعتبر اختيار المشروبات المناسبة عند الإفطار من العوامل المهمة للحفاظ على صحة الكلى وتوازن الجسم بعد ساعات طويلة من الصيام، فبعض المشروبات قد تؤثر سلبًا على صحة الكلى، ما قد يؤدي إلى فقدان السوائل واختلال توازن المعادن والأملاح، وهو ما قد يضر بوظائف الجسم الحيوية.

وفي هذا التقرير، يستعرض الموجز المشروبات التي يُفضل تجنبها عند كسر الصيام، بناءً على نصائح الخبراء في التغذية العلاجية.

صحة الكلى

1. المشروبات المحتوية على الكافيين



تحذر دكتورة هالة عسكر، استشاري التغذية العلاجية، من تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين عند الإفطار، مثل:

الشاي بجميع أنواعه (الأحمر، الأخضر، الأسود).

القهوة والنسكافيه والمشروبات المماثلة.

وتكمن المشكلة في أن الكافيين يعمل كمدر للبول، ما يؤدي إلى فقدان الجسم للسوائل والأملاح الضرورية، مثل البوتاسيوم والصوديوم، ما يزيد من خطر الجفاف وإرهاق صحة الكلى، خاصة بعد يوم طويل من الامتناع عن الماء.

2. المشروبات الغازية



تُعد المشروبات الغازية من الخيارات غير الصحية لكسر الصيام، إذ تحتوي على كميات كبيرة من السكريات أو المحليات الصناعية، مما يؤدي إلى:

زيادة العبء على الكلى في محاولة تصفية المواد الضارة.

ارتفاع نسبة السكر في الدم بشكل مفاجئ.

تأثير سلبي على وظائف الكلى بسبب احتوائها على الفوسفور الصناعي.

وتؤكد الأبحاث أن الاستهلاك المنتظم للمشروبات الغازية قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض الكلى المزمنة، لذا يُفضل تجنبها خاصة عند الإفطار حفاظا على صحة الكلى.

3. المشروبات العشبية المدرة للبول



رغم فوائد المشروبات العشبية، فإن بعضها قد يؤدي إلى فقدان السوائل والعناصر الأساسية مثل الصوديوم والبوتاسيوم عند الإفطار. وتشمل هذه المشروبات:

الشاي الأخضر: يحتوي على الكافيين ومضادات الأكسدة التي قد تزيد من إدرار البول.

مشروب البقدونس: معروف بخصائصه المدرة للبول، مما قد يؤدي إلى إجهاد الكلى عند تناوله مباشرة بعد الصيام.

ويُنصح بتناول هذه المشروبات باعتدال وفي أوقات أخرى غير الإفطار للحفاظ على توازن الأملاح والمعادن في الجسم.

4. الماء المثلج أو الإفراط في شرب الماء



قد يبدو شرب الماء بكميات كبيرة فور الإفطار فكرة جيدة لتعويض السوائل المفقودة، إلا أن ذلك قد يؤدي إلى اختلال توازن المعادن في الجسم، وخاصة إذا كان الماء مثلجًا.

صحة الكلى

ومن أبرز المخاطر:

إرهاق صحة الكلى في محاولة التخلص من الكميات الزائدة من الماء بسرعة.

اضطراب في توازن الأملاح ما قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الصوديوم في الدم.

تهيج الجهاز الهضمي بسبب التغير المفاجئ في درجة الحرارة.

ولهذا، يُنصح بشرب الماء تدريجيًا وعلى فترات متباعدة، والبدء بالماء الفاتر بدلًا من الماء البارد جدًا.



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