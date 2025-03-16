احذر هذه الأطعمة.. ترفع مستويات سكر الدم بشكل سريع تجنبها

سكر الدم.. يُعد داء السكري من الأمراض المزمنة التي تتطلب تحكّمًا دقيقًا في النظام الغذائي للحفاظ على استقرار مستويات الجلوكوز في الدم، فعند تناول أطعمة ذات مؤشر جلايسيمي مرتفع، قد يؤدي ذلك إلى ارتفاع سريع في نسبة السكر، ما يشكّل خطرًا على صحة المرضى.

وفي هذا التقرير، يستعرض الموجز مجموعة من الأطعمة الصيفية التي ينبغي على مرضى السكري الحد منها أو تجنبها تمامًا.

1. البطيخ: الفاكهة اللذيذة ولكنها مرتفعة السكر



على الرغم من أن البطيخ يُعد من الفواكه الصيفية المنعشة، إلا أنه يحتوي على مؤشر جلايسيمي مرتفع، ما قد يؤدي إلى ارتفاع سريع في مستويات السكر في الدم.

سكر الدم

2. المانجو: الحلوى الطبيعية الغنية بالسكريات



يتميز المانجو بطعمه اللذيذ وقيمته الغذائية العالية، لكنه يحتوي على نسبة كبيرة من السكريات الطبيعية، ما يجعله خيارًا غير مناسب لمرضى سكر الدم.

3. الأناناس: نكهة استوائية ولكن بمخاطر عالية



الأناناس من الفواكه الغنية بالسكر وله مؤشر جلايسيمي مرتفع، ما يعني أنه قد يتسبب في ارتفاع مستويات السكر في الدم بشكل سريع.

4. الذرة الحلوة: مصدر طبيعي للنشا لكنه محفوف بالمخاطر



تعتبر الذرة الحلوة من الأطعمة النشوية التي تتحول إلى جلوكوز عند الهضم، مما قد يؤثر على استقرار نسبة سكر الدم لدى مرضى السكري.

5. ماء جوز الهند: مشروب منعش ولكن بحذر



يحتوي ماء جوز الهند على سكريات طبيعية يمكن أن تتسبب في تقلبات في مستويات السكر في الدم، لذا يُنصح بعدم الإفراط في تناوله.

6. الموز: طاقة طبيعية لكنها غير مناسبة لمرضى السكري



يُعرف الموز بكونه مصدراً غنياً بالطاقة، لكنه يحتوي على نسبة عالية من السكر، مما يجعله خيارًا غير مثالي لمن يعانون من اضطرابات سكر الدم.

7. عصائر الفاكهة: مشروب غير آمن لمرضى سكر الدم



على الرغم من أن الفاكهة الطازجة مفيدة، فإن تحويلها إلى عصير يزيد من تركيز السكر فيها ويقلل من كمية الألياف التي تساعد على التحكم في امتصاص الجلوكوز.

أطعمة ترفع سكر الدم

8. الزبادي المجمد: بديل غير صحي لمرضى سكر الدم



يحتوي الزبادي المجمد على كميات كبيرة من السكر المضاف، لذا يُفضل تناول الزبادي العادي أو الزبادي الخالي من السكر كبديل صحي.

9. الكرز: فاكهة صغيرة ولكنها غنية بالسكريات



يحتوي الكرز على نسبة مرتفعة من السكريات الطبيعية مثل الجلوكوز والفركتوز، ما قد يؤدي إلى ارتفاع سريع في سكر الدم.



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