مشروب رمضان الذهبي.. مزيج منقوع التمر بالمانجو لصحة مثالية

منقوع التمر بالمانجو.. يعدّ الحفاظ على ترطيب الجسم خلال شهر رمضان أمرًا بالغ الأهمية، حيث يؤدي الصيام لساعات طويلة إلى فقدان السوائل، ما يستدعي تعويضها بمشروبات صحية تمد الجسم بالعناصر الغذائية اللازمة، لا يقتصر الأمر على الماء فقط، بل هناك مجموعة متنوعة من المشروبات الطبيعية التي تساهم في تعزيز الترطيب وتحسين مرونة الجسم.

أفضل المشروبات الصحية في رمضان



وفقًا لما ذكره موقع PricePally، هناك العديد من المشروبات المفيدة خلال الصيام، والتي يستعرضها الموجز على النحو التالي..



ماء جوز الهند – مصدر رائع للإلكتروليتات الطبيعية.

عصير الليمون الطبيعي – ينعش الجسم ويعزز المناعة.

مشروبات الأعشاب مثل اليانسون والنعناع – تساعد في تهدئة المعدة وتحسين الهضم.

العصائر الطبيعية المصنوعة من الفواكه الطازجة والخضراوات.

لكن هناك مشروبًا مميزًا ينصح بتناوله من حين لآخر خلال رمضان، لما له من فوائد مذهلة للجسم، وهو منقوع التمر بالمانجو.

منقوع التمر بالمانجو

مشروب منقوع التمر بالمانجو



هذا المشروب الفريد يجمع بين فوائد المانجو الطازجة والتمر المغذي مع حليب اللوز أو ماء جوز الهند، ما يجعله خيارًا مثاليًا لتعويض الطاقة وتحسين الهضم بعد يوم طويل من الصيام.

طريقة تحضير مشروب منقوع التمر بالمانجو



المكونات

3-4 حبات تمر منقوعة في الماء لمدة 10 دقائق.

1 ثمرة مانجو مقطعة.

كوب من حليب اللوز غير المحلى أو ماء جوز الهند.

رشة قرفة لإضافة نكهة وفوائد إضافية.



طريقة التحضير

ضع جميع المكونات في الخلاط.

امزجها جيدًا حتى تحصل على قوام ناعم وكريمي.

قدّمه باردًا واستمتع به بعد الإفطار أو خلال السحور.



فوائد مشروب منقوع التمر بالمانجو



1. يعزز صحة العظام والعضلات



بفضل احتواء المشروب على حليب اللوز الغني بالكالسيوم، فإنه يساعد في تقوية العظام والأعصاب، كما أنه منخفض الدهون والسعرات الحرارية.

2. يعزز صحة الجهاز الهضمي



يحتوي المشروب على نسبة عالية من الألياف التي تساعد في تنظيم حركة الأمعاء وتحسين عملية الهضم، مما يجعله مثاليًا لمن يعانون من اضطرابات معوية خلال رمضان.

3. يمنح الجسم الطاقة والقوة



التمر غني بالسكريات الطبيعية التي تمد الجسم بالطاقة بسرعة، بينما توفر المانجو الفيتامينات والمعادن التي تحافظ على النشاط والحيوية طوال اليوم.

منقوع التمر بالمانجو

4. غني بمضادات الأكسدة ومضادات الالتهابات



تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في منقوع التمر بالمانجو، على حماية الخلايا من الأضرار وتعزيز المناعة، مما يجعل الجسم أكثر مقاومة للإجهاد والتعب.

5. يعزز صحة القلب والأوعية الدموية



يحتوي منقوع التمر بالمانجو على معادن مهمة مثل البوتاسيوم والحديد، ما يساهم في تنظيم ضغط الدم وتحسين وظائف القلب.



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