نصائح هامة لجفاف الفم ونشفان الريق في رمضان.. مشروبات ومأكولات صحية

جفاف الفم أثناء الصيام أمر شائع، لكنه يمكن أن يكون مزعجًا للصائم ، و لتخفيف جفاف الفم يجب تناول بعض الأطعمة بالإضافة إلى تجنب بعض السلوكيات لتجنب ذلك.

نصائح هامة لجفاف الفم ونشفان الريق في رمضان

ويعرض الموجز نصائح هامة لجفاف الفم ونشفان الريق في رمضان.

أولا نبداء بالإفطار

ـ ابدأ بالسوائل مثل الماء أو الحساء لتعويض الترطيب المفقود.

ـ تناول الأطعمة المرطبة ، كالزبادي والخضراوات الورقية.

ـ مضغ العلكة الخالية من السكر ـ بعد الإفطار يساعد في تحفيز إنتاج اللعاب ، أو مُصّ حلوى صلبة خالية من السكر لزيادة تدفق اللعاب. قد يسبب الزيليتول، الموجود غالبًا في العلك أو الحلوى الخالية من السكر، حدوث الإسهال أو تقلصات مؤلمة لدى بعض الأشخاص عند تناوله بكميات كبيرة.

نصائح هامة لجفاف الفم ونشفان الريق في رمضان

ثانياً أثناء السحور

شرب الماء بوفرة ـ اشرب 2-3 أكواب من الماء قبل الإمساك.

ـ تجنب المشروبات المدرة للبول ـ مثل القهوة والشاي ، والمشروبات الغازية، لأنها تزيد فقدان السوائل.

ـ تناول الفواكه والخضراوات الغنية بالماء " مثل الخيار والبطيخ والبرتقال".

ـ تجنب الأطعمة المالحة والتوابل الحارة لأنها تزيد الشعور بالعطش والجفاف.

ـ استخدام العسل ـ ملعقة صغيرة من العسل قبل النوم أو السحور قد تساعد في ترطيب الحلق.

ـ التنفس من الأنف بدلاً من الفم يساعد في تقليل جفاف الفم.

ـ تجنب الحديث المفرط يقلل من فقدان الرطوبة في الفم.

ـ استخدام السواك أو غسول الفم الخالي من الكحول للحفاظ على نظافة الفم وتقليل الجفاف.

ـ الابتعاد عن التعرض المباشر للشمس ـ لتقليل فقدان السوائل من الجسم

صحة الفم، مما قد يساعد في الحد من جفاف الفم لديك. ومن الضروري للغاية معالجة أسباب جفاف الفم.

لتخفيف جفاف الفم

قلل مقدار الكافيين الذي تتناوله، وذلك لأنه قد يجعل فمك أكثر جفافًا ، وتوقف تمامًا عن تعاطي التبغ بجميع أنواعه إذا كنت ممن يدخنون التبغ أو يمضغونه ،

احرص على شرب المياه بانتظام.

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