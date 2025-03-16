ليس السكر وحده السبب.. سر زيادة الوزن في الأطعمة المُصنعة

تُشكّل الأطعمة المُصنعة.. جزءًا كبيرًا من الأنظمة الغذائية الحديثة، حيث تمثل ما يصل إلى 60% من استهلاك الغذاء اليومي لدى معظم الأشخاص. ورغم سهولة الحصول عليها وانخفاض سعرها، إلا أن تأثيرها على الصحة يثير القلق.

دراسة جديدة نشرتها مجلة Cell Metabolism وأعادت نشرها تايم الأميركية، تكشف عن صلة مباشرة بين استهلاك الأطعمة المُصنعة وزيادة الوزن والدهون في الجسم، بغض النظر عن محتواها الغذائي من السكر أو الدهون أو الملح.

الأطعمة المُصنعة

زيادة الوزن.. نتيجة حتمية لـ الأطعمة المُصنعة



في تجربة استمرت شهرًا، لاحظ الباحثون أن المشاركين الذين اعتمدوا على نظام غذائي غني بالأطعمة شديدة المعالجة تناولوا سعرات حرارية أكثر بمقدار 500 سعرة يوميًا مقارنةً بمن اتبعوا نظامًا غذائيًا غير معالج، والنتيجة زيادة في الوزن بمقدار كيلوغرام خلال أسبوعين فقط، بينما خسروا نفس الوزن عند الانتقال إلى النظام الغذائي الصحي.

لماذا تؤدي الأطعمة المُصنعة إلى الإفراط في الأكل؟



سهولة المضغ والبلع: تتميز هذه الأطعمة بقوامها اللين، ما يجعل تناولها أسرع، فلا يحصل الدماغ على وقت كافٍ لإرسال إشارات الشبع، مما يؤدي إلى استهلاك كميات زائدة.



اضطراب الهرمونات: لاحظ الباحثون أن النظام الغذائي غير المعالج أدى إلى ارتفاع هرمون PYY المثبط للشهية، بينما قلل من إفراز هرمون غريلين المسؤول عن الشعور بالجوع.

مشكلة الأطعمة المُصنعة أكبر من سعراتها المرتفعة



قد يعتقد البعض أن المشكلة في هذه الأطعمة المُصنعة تكمن فقط في محتواها العالي من السكر أو الدهون، ولكن المثير للدهشة أن كلتا الحميات المستخدمة في الدراسة كانت تحتوي على كميات متساوية من هذه العناصر الغذائية.

ومع ذلك، أظهر النظام الغذائي المعالج تأثيرًا سلبيًا على الجسم، ما يثبت أن هناك عاملًا آخر في هذه الأطعمة المُصنعة يساهم في الإفراط في تناول الطعام وزيادة الوزن.

مخاطر صحية أخرى لـ الأطعمة المُصنعة

زيادة خطر الإصابة بالسمنة وأمراض القلب.

ارتباطها ببعض أنواع السرطان وفقًا لأبحاث سابقة.

تأثيرها السلبي على صحة الجهاز الهضمي.

الأطعمة المُصنعة



التكلفة الخفية للطعام الصحي

رغم الفوائد الواضحة للحد من تناول الأطعمة المصنعة، إلا أن التحدي الأكبر يكمن في التكلفة والوقت اللازمين لإعداد وجبات غير معالجة.

وأظهرت الدراسة أن تكلفة مكونات الوجبات الصحية كانت أعلى بنسبة 40% مقارنةً بنظيراتها المعالجة، ما يجعل الوصول إلى التغذية السليمة تحديًا اقتصاديًا للبعض.

ومع ذلك، فإن الاستثمار في الأطعمة غير المعالجة لا يقتصر فقط على المال، بل هو استثمار في الصحة على المدى الطويل، ما يساعد على تجنب الأمراض المرتبطة بالسمنة وتقليل الحاجة إلى العلاجات الطبية المكلفة.

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