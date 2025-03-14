تحذير من مخاطر تقليل الملح في الطعام.. دراسة تكشف تأثيره على الكوليسترول

لطالما حذرت الدراسات الصحية من مخاطر الإفراط في تناول الملح، نظرًا لارتباطه بارتفاع ضغط الدم وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب. إلا أن الجديد في الأمر هو أن تقليل الملح بشكل مفرط قد يكون له تأثيرات سلبية خطيرة على الصحة، وفقًا لما كشفته دراسة حديثة. ويشكف الموجز التفاصيل في التقرير التالي.

أهمية الصوديوم في الجسم

يُعتبر الصوديوم عنصرًا أساسيًا للجسم، حيث يلعب دورًا رئيسيًا في تنظيم توازن السوائل، ونقل الإشارات العصبية، والحفاظ على ضغط الدم. وبحسب الدكتور سوراب سيثي، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي، فإن نقص الصوديوم قد يؤدي إلى انخفاض حجم الدم، وهبوط ضغط الدم، والجفاف الشديد، مما قد يسبب الدوخة والإغماء.

مخاطر تقليل الملح على الصحة

في مقطع فيديو نشره عبر منصة "تيك توك"، أوضح الدكتور سيثي أن عدم الحصول على كمية كافية من الملح قد يسبب:

الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة المالحة.

ضعف العضلات.

اضطرابات الجهاز الهضمي.

صعوبة في امتصاص العناصر الغذائية المهمة، مما قد يؤثر على صحة الكبد.



دراسات علمية تؤكد التأثير السلبي لنقص الملح

أظهرت دراسة أجريت على 152 شخصًا أن تقليل الصوديوم لمدة سبعة أيام فقط أدى إلى زيادة مقاومة الأنسولين، مما يرفع خطر الإصابة بأمراض القلب. كما كشفت مراجعة علمية نُشرت عام 2003 أن اتباع نظام غذائي منخفض الملح قد يرفع مستويات الكوليسترول الضار (LDL) بنسبة 4.6%، مما يزيد من خطر أمراض القلب والأوعية الدموية.

ما هي الكمية المثالية من الملح يوميًا؟

وفقًا للتوصيات الصحية العالمية، يُنصح بألا يتجاوز استهلاك الملح اليومي للبالغين 6 جرامات فقط، أي ما يعادل ملعقة صغيرة مستوية. ويشمل ذلك الملح المستخدم في الطهي والموجود في الأطعمة الجاهزة والمعلبة.

يبدو أن الاعتدال في تناول الملح هو الحل الأمثل، حيث يجب تجنب الإفراط الذي يؤدي إلى مشكلات صحية خطيرة، وكذلك التقليل المفرط الذي قد يؤثر على وظائف الجسم الأساسية. لذا، يُنصح باتباع نظام غذائي متوازن يحتوي على الكمية المناسبة من الملح للحفاظ على صحة جيدة.

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