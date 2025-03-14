تعرف علي موعد عيد الام يوافق كام رمضان ٢٠٢٥.. إليك الإجابة

يُعرف شهر مارس عالميًا بأنه شهر المرأة، حيث يشهد احتفالين بارزين يكرمان دورها العظيم في المجتمع. الأول هو اليوم العالمي للمرأة، الذي يوافق 8 مارس من كل عام، احتفاءً بإنجازات النساء في مختلف المجالات. أما الثاني، فهو عيد الأم، الذي يحتفل به المصريون في 21 مارس، تقديرًا لعطاء الأمهات وتضحياتهن. ويرصد الموجز موعد عيد الأم 2025.

عيد الأم 2025 في رمضان.. متى يكون؟

هذا العام، يتزامن شهر مارس مع شهر رمضان الكريم، حيث يبدأ رمضان في 1 مارس 2025، مما يجعل عيد الأم يوافق يوم 21 رمضان 1446، أي 21 مارس 2025. هذا التداخل بين المناسبة الروحانية والمناسبة العائلية يضفي طابعًا خاصًا على الاحتفال بعيد الأم، حيث يجتمع الابتهاج بالشهر الفضيل مع الامتنان والتقدير للأمهات.

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سؤال الحلقة الرمضانية وجائزة 300 ألف جنيه

ضمن الأجواء الرمضانية، طرح الفنان محمد رمضان في حلقته الثامنة من برنامجه الرمضاني سؤالًا للمشاهدين:

"عيد الأم يوافق يوم كام في رمضان ده؟"

الإجابة الصحيحة هي 21 رمضان 1446، وللمشاركة في المسابقة، يتعين على المشاهدين إرسال رسالة نصية تتضمن اسم البرنامج والإجابة الصحيحة إلى الرقم 2345، مع فرصة للفوز بجائزة مالية تصل إلى 300 ألف جنيه مصري.

أجمل عبارات التهنئة بعيد الأم

لا يكتمل الاحتفال بعيد الأم دون كلمات دافئة تعبّر عن الحب والتقدير للأمهات، فالكلمات رغم بساطتها، تحمل في طياتها أعمق معاني الامتنان. إليكم بعض العبارات المميزة لتهنئة الأمهات في هذا اليوم المميز:

"مَهُمَا كَانتْ نِعم الدنيا جميلة من حولك، تظل الأم أجملها."

"أمي، عندما كنت صغيرًا، أول كلمة نطقتها كانت اسمك، وسماع صوتك في الصباح هو أجمل لحن يطرب قلبي."

"اللهم لا تحرمني حنانها وخوفها عليَّ، كل عام وأنتِ بخير يا أمي."

"أمي، حياتي معكِ حلوة، وعلى شفاهي أنتِ غنوة، وفي يومكِ يا أجمل وردة، لو أقدر أهديكِ عمري، سيكون قليلًا عليكِ."

"يا رب احفظها برعايتك، وامنحها الصحة بعنايتك، واجعلها دائمًا مصدر النور والدفء في حياتنا."

"لو كان عندي كثير من الهموم، وكان الشغل بالكوم، في حضنك يا أمي، كل شيء بيهون، عيدك سعيد يا أغلى الحبايب."

"إلى كل أم أعرفها، إلى كل شمعة أضاءت درب عائلتها، إلى كل من حملت، أنجبت، ربت، وسهرت.. كل عام وأنتِ بخير."



في هذا العام، يجتمع عيد الأم مع روحانيات رمضان، ليضفي لمسة من المحبة والتقدير للأم، التي تبقى دائمًا النور الذي يُضيء دروب أبنائها.

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