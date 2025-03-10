تخفيضات الأجهزة الكهربائية بمناسبة عيد الام مارس 2025

يبحث الكثير عن تخفيضات الأجهزة الكهربائية بمناسبة عيد الام 2025 خصومات وتقسيط بدون فوائد

عروض عيد الأم 2025 ، ويحمل عيد الام طابعًا مميزًا، حيث يتزامن عيد الأم مع شهر رمضان المبارك، ليجتمع احتفالنا بالأم الغالية مع أجواء الشهر الكريم وفي هذه المناسبة الخاصة ، ويعرض الموجز بالتفاصيل تخفيضات الأجهزة الكهربائية بمناسبة عيد الام فى بعض الشراكات.



عروض عيد الأم من أول شهر مارس حتى 31

عروض عيد الأم سارية من أول شهر مارس حتى 31 مارس أو حتى نفاد الكمية في جميع معارض العربي جروب أو على موقع العربي جروب الالكتروني التي تصل الخصومات فيه هذا العام الى 30% وتسري خصومات العربي على العديد من الأجهزة المنزلية الكبيرة والأجهزة الكهربائية الصغيرة والشاشات وأجهزة المطبخ المتنوعة. ونعرض عروض عيد الأم 2025 لدى العربي، مع تفاصيل التقسيط والخصومات.

تخفيضات عيد الام

خصومات عيد الام تصل إلى 30%

خصومات تصل إلى 30% على الأجهزة المنزلية والكهربائية ، خلال فترة عروض عيد الأم 2025، يمكنكم الاستفادة من خصومات وتخفيضات كبيرة على مجموعة واسعة من الأجهزة المنزلية والكهربائية تشمل:

الثلاجات وغسالات الملابس وغسالات الأطباق من أفضل العلامات التجارية مثل (تورنيدو ، شارب و هوفر) علي كثير من الموديلات مثل :

ثلاجة تورنيدو نوفروست 450 لتر سيلفر RF-580T-SL بخصم يصل الى 7%

غسالة ملابس شارب فوق أوتوماتيك 9 كجم طلمبة سيلفر ES-TN09GSLP بخصم يصل الى 19%.

غسالة ملابس هوفر فول أوتوماتيك 7 كجم سيلفر H3WS173DC3R-ELA بخصم يصل الى 12%.

غسالة ملابس هوفر فول أوتوماتيك 7 كجم أسود H3WS173DC3B-ELA بخصم يصل الى 15%.

غسالة ملابس تورنيدو 13 كجم طلمبة سيلفر غامق TWE-TLN13RDS بخصم يصل الى 7%.

غسالة ملابس تورنيدو 13 كجم DDM انفرتر بطلمبة استانلس TWE-TLD13RSS بخصم يصل الى 6%.

غسالة أطباق تورنيدو 10 أفراد 45 سم ديجيتال أسود TDV-FN107CBK بخصم يصل الى 25%.

غسالة أطباق تورنيدو 13 فرد 60 سم شاشة ديجيتال 8 برامج سيلفر غامق TDV-FN138CDS بخصم يصل الى 30%

أسعار الميكروويف داخل العروض

الميكروويف والأفران الكهربائية والبوتاجازات بتصميمات عصرية تناسب كل المطابخ مثل.

ميكروويف شارب شواية 34 لتر 1000 وات 9 قوائم استانلس R-770AR(ST) بخصم يصل الى 10%

ميكروويف تورنيدو سولو 25 لتر 900 وات أسود TM-25MK بخصم يصل الى 9%.

ميكروويف تورنيدو شواية 25 لتر 900 وات 8 قوائم سيلفر TMD-25GE-S بخصم يصل الى 7%.

ميكروويف شارب شواية انفرتر 34 لتر 1100 وات 23 قوائم أسود R-340GRI-BS2 بخصم يصل الى 7%

فرن كهربائي تورنيدو 46 لتر 1800 وات شواية مروحة أسود TEO-46NE(K) بخصم يصل الى 10%

بوتاجاز لاجيرمانيا 90 × 60 - 5 شعلة غاز استانلس 9D10GUB1X4AWW بخصم يصل الى 7%

الشاشات والتلفزيونات بجودة عالية وأسعار تنافسية مثل

شاشة تليفزيون تورنيدو 43 بوصة FHD دي إل إي دي ريسيفر داخلي 43EC3300Eبخصم يصل الى 19%

شاشة تورنيدو FHD سمارت إل إي دي 43 بوصة ريسيفر داخلي 43ES1500E بخصم يصل الى 11%

أجهزة المطبخ عيد الام

أجهزة المطبخ وتحضير الطعام من خلاطات، قلايات كهربائية، محضرات الطعام و ماكينات القهوة والكثير من الأجهزة بخصومات هائلة مثل.

خلاط يدوي تورنيدو 1000 وات مضرب بيض أسود THB-1000MKL بخصم يصل الى 11%

قلاية هوائية بدون زيت تورنيدو 1300 وات 3 لتر شاشة LED أسود THF-133D بخصم يصل الى 17%

محضرة طعام تورنيدو 1000 وات وعاء 2 لتر دورق 1.5 لتر أبيض FP-1000SG بخصم يصل الى 10%

محضرة قهوة تركي تورنيدو أوتوماتيك 330مل روز × أسود TCME-100 RS بخصم يصل الى 6%

مضرب بيض تورنيدو 300 وات 6 سرعات سرعة تربو أسود THM-300WL بخصم يصل الى 10%

خلاط كهربائي تورنيدو 500 وات 1.5 لتر مطحنة أسود NBL500/1 بخصم يصل الى 6%

غلاية مياه تورنيدو استانلس ستيل 1.7 لتر 1850-2200 وات استانلس TKS-

خصومات إضافية عند شراء أكثر من منتج من الاجهزة المنزلية الصغيرة

في إطار الاحتفال بـ عيد الأم و شهر رمضان.

خصم 10% عند شراء 2 قطعة من الاجهزة المنزلية الصغيرة.

خصم 15% عند شراء 3 قطع من الاجهزة المنزلية الصغيرة.

خصم 20% عند شراء 4 أو 5 قطع من الاجهزة المنزلية الصغيرة.

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