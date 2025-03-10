موعد عيد الام 2025 .. أجمل عبارات التهنئة لـ 21 مارس

يطلق على مارس شهر المرأة، حيث يتم خلاله الاحتفال بمناسبتين تخصان السيدات وهما: اليوم العالمي للمرأة والذي يوافق 8 مارس كل عام، وعيد الأم والذي يتم الاحتفال به خلال شهر مارس كل عام.

ويحل الاحتفال بعيد الأم عام 2025 في شهر رمضان المبارك، ويعرض الموجز موعد عيد الأم واهم عبارات التهنئة.

موعد عيد الأم 2025

يعد عيد الأم من أهم المناسبات العالمية التي تحتفي بدور الأمهات وتضحياتهن، حيث يتم تخصيص يوم للاحتفال به سنويًا في مختلف الدول حول العالم.

في مصر ومعظم الدول العربية، يتم الاحتفال بـ عيد الأم 2025 يوم 21 مارس، والذي يتزامن مع بداية فصل الربيع، ليكون رمزًا للحب والتجدد. يهدف الاحتفال إلى تكريم الأمهات والتعبير عن التقدير والامتنان لعطائهن الكبير في حياة الأسرة والمجتمع.

موعد الاحتفال بعيد الأم 2025

نظرًا لتزايد البحث حول موعد عيد الأم 2025، فإنه سيوافق يوم الجمعة 21 مارس 2025، وهو نفس التاريخ الذي يتم الاحتفال به سنويًا في مصر ومعظم الدول العربية مثل السعودية، الإمارات ، البحرين، الأردن ، سوريا، الكويت، العراق، السودان، لبنان، فلسطين وغيرها. ويُعتبر هذا اليوم فرصة رائعة لتقديم الهدايا والتعبير عن مشاعر الحب والتقدير للأمهات .

موعد عيد الام

أجمل عبارات التهنئة فى عيد الام

رسائل تهنئة بمناسبة عيد الأم 2025

مع اقتراب عيد الأم، يبحث الكثيرون عن أجمل رسائل التهنئة لإرسالها للأمهات، ومن أبرز العبارات التي يمكن استخدامها:

يارب احفظها برعايتك وامنحها الصحة بوصايتك اجعلها للكون مرايتك، محبة للبشر وتحت هدايتك.

مَهُمَا كَانتْ نِعم الدنيا من حولك جميله تظل الأم أجملها.

كل عام وأنتِ يا أمي أغلى نعمة في حياتي، أسأل الله أن يحفظكِ ويمنحكِ السعادة دائمًا.

لا توجد كلمات تكفي لوصف مكانتكِ في قلبي، فأنتِ الروح والقلب والحب الذي لا ينتهي.

أمي عندما كنت صغيرًا، أول كلمة نطقتها من فمي هي كلمة أمي، سماع صوتك في الصباح أعتبره من ألطف الألحان وأعذبها على قلبي، قلبك أحلى وأغلى من كل الأشياء.

شكرا امى لانك كنت دائما السند والملجاء فى كل الاوقات.

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