موعد عيد الأم 2025 في مصر وأجمل عباراة ورسائل التهنئة

موعد عيد الأم 2025.. يتسأل الكثيرون عن موعد عيد الأم 2025، حيث يتم الإحتفال في هذا اليوم بالأم تقديرًا لعطائها وجهدها، للتعبير عن الحب والإمتنان للأمهات بتقديم أجمل الهدايا.

موعد عيد الأم 2025

وفيما يلي يستعرض موقع الموجز موعد عيد الأم 2025، تزامنا مع اليوم التاسع من شهر مارس ،حيث يشهد الشهر ذاته يوم الإحتفال بعيد الأم، لذلك يتزايد البحث عن موعد عيد الأم 2025 وأجمل عباراة التهنئة.

موعد عيد الأم 2055 في مصر والوطن العربي

تحتفل مصر والوطن العربي بعيد الأم في يوم الجمعة الموافق 21 مارس 2025، وهو ما يتزامن مع بداية شهر الربيع، للتعبير عن تجدد عطاء الأم الذي لا ينتهي.

موعد عيد الأم في مختلف بلاد العالم

يختلف موعد عيد الأم 2025 من دولة لأخرى، ففي الوطن العربي يتم الإحتفال بيه في 21 مارس، بينما يحتفل به في النرويج في 2 فبراير؛ وفي الأرجنتين في يوم 3 أكتوبر، فيما تحتفل به جنوب أفريقيا يوم 1 مايو.

موعد عيد الأم 2025

وفي الولايات المتحدة وألمانيا يأتي الإحتفال بيوم عيد الأم في الأحد الثاني من شهر مايو من كل عام، وفي إندونيسيا يحتفلون به في يوم 22 ديسمبر.

أصل تسمية عيد الأم وتاريخ أول احتفال

كان أول احتفال بعيد الأم عام 1908، عندما أقامت آنا جارفيس ذكرى لوالدتها في أمريكا، وبعد ذلك بدأت بحملة لجعل عيد الأم معترف به في الولايات المتحدة عام 1912، حيث أنشأت أنا جارفيس الجمعية الدولية ليوم الأم.

عباراة تهنئه بعيد الأم 2025

موعد عيد الأم 2025

كل عام وأنتِ يا أمي أغلى نعمة في حياتي أسأل الله أن يحفظكِ ويمنحكِ السعادة دائمًا.

أمي الحبيبة أنتِ النور الذي يضيء حياتي ويدفئ أيامي عيدك سعيد وكل عام وأنتِ بخير.

لا توجد كلمات تكفي لوصف مكانتكِ في قلبي فأنتِ الروح والقلب والحب الذي لا ينتهي.

عيد أم سعيد يا أمي الغالية أتمنى لكِ السعادة والراحة والصحة الدائمة.

أمي أنتِ الحنان الذي لا ينتهي والدعاء الذي لا يفارق لساني كل عام وأنتِ بخير.

اقرأ أيضا:

أهم وأجمل رسائل التهنئة في عيد الأم 2025.. عبارات تهنئة

تبدأ من 50 جنيهاً.. أرخص هدايا عيد الأم بأفكار مميزة